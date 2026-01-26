"Il fronte della frana si allarga", a Niscemi allerta massima: "Temiamo per le nostre case"

Decine di mezzi della protezione civile fanno base davanti palazzo di città

Niscemi. "Il fronte della frana si allarga". Dal municipio di Niscemi arrivano indicazioni che danno per ancora più ampia la frana in atto. Questa mattina, il sindaco Massimiliano Conti sta coordinando un vertice, in presenza dei parlamentari del territorio, della protezione civile e dei referenti degli enti e delle autorità di controllo. Interi quartieri sono stati sgomberati o sono comunque monitorati. Decine di mezzi della protezione civile fanno base davanti palazzo di città. "Siamo preoccupati per le nostre case e per le attività", dice uno degli sgomberati. Chi non ha seconde case, ha trovato ospitalità da parenti o in una struttura attivata dal Comune.