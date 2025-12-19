Il "Custode del Natale" donato al Comune per la gioia dei più piccoli

Una azienda locale ha donato al Comune una suggestiva installazione raffigurante Babbo Natale, destinata ad accompagnare il periodo natalizio in viale Mediterraneo.

Gela. Un gesto di generosità e attenzione verso i più piccoli ha acceso l’atmosfera natalizia Una azienda locale ha donato al Comune "Il Custode del Natale”, una suggestiva installazione raffigurante Babbo Natale, destinata ad accompagnare il periodo natalizio della città. L’iniziativa è stata realizzata con il supporto della Presidente della Commissione Consiliare Servizi Sociali, Lorena Alabiso, che ha sostenuto e promosso l’importante valore sociale dell’evento, in sinergia con l’amministrazione comunale. L’installazione è stata montata oggi in occasione della tombolata dedicata ai bambini, organizzata dai Servizi Sociali del Comune, regalando sorrisi, emozioni e un clima di festa ai più piccoli e alle loro famiglie. “Il Custode del Natale” diventa così simbolo di accoglienza, condivisione e attenzione verso l’infanzia, soprattutto nei momenti di festa che rafforzano il senso di comunità. La donazione rappresenta non solo un contributo materiale, ma soprattutto un messaggio di solidarietà e vicinanza alle famiglie, confermando l’importanza della collaborazione tra istituzioni e realtà sociali. Un Natale che inizia con un gesto semplice ma carico di significato, capace di trasformare uno spazio pubblico in un luogo di gioia, inclusione e speranza per i bambini di Gela.