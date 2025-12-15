Il Comune tra le Città del Sorriso, "dialogo, inclusione e partecipazione"
Il riconoscimento è stato consegnato a Valeria Caci, assessore ai servizi sociali nel corso del Terzo Gran Galà di Gogòl – L’omaggio al Sorriso, svoltosi l’11 dicembre 2025 presso il Teatro Garibaldi di Piazza Armerina
Gela. Il Comune di Gela entra uicialmente nella rete nazionale delle Città del Sorriso Gogòl, ottenendo il riconoscimento dell’Assessorato al Sorriso, un’iniziativa culturale e sociale che promuove il sorriso come valore di inclusione, relazione e crescita della comunità. , evento che ha visto la partecipazione di istituzioni, artisti e rappresentanti di città italiane e internazionali impegnate nella diusione di buone pratiche sociali e culturali. La candidatura della città di Gela è stata promossa da un Ambasciatore del Sorriso Gogòl della nostra città, Giacomo Giurato e nasce dalla volontà di raccontare una città capace di resilienza, accoglienza e solidarietà, una comunità che ogni giorno sceglie di investire nelle relazioni, nella cultura e nella bellezza come strumenti di crescita collettiva. L’ingresso di Gela nella rete delle Città Amiche del Sorriso rappresenta un impegno a promuovere iniziative volte al benessere sociale, alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla costruzione di relazioni positive tra cittadini, istituzioni e associazioni del territorio. Il sorriso, cuore pulsante del progetto Gogòl ideato da Mauro Todaro, non è un gesto superciale, ma un linguaggio universale che unisce persone, territori e generazioni. Gela incarna pienamente questo spirito: una città che, pur attraversando sde complesse, continua a credere nella forza del dialogo, dell’inclusione e della partecipazione attiva. L’Amministrazione Comunale accoglie con favore questo riconoscimento, considerandolo un’opportunità per raorzare politiche e progettualità orientate alla coesione sociale, alla cultura e alla promozione di valori condivisi.