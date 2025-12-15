Il Comune tra le Città del Sorriso, "dialogo, inclusione e partecipazione"

Il riconoscimento è stato consegnato a Valeria Caci, assessore ai servizi sociali nel corso del Terzo Gran Galà di Gogòl – L’omaggio al Sorriso, svoltosi l’11 dicembre 2025 presso il Teatro Garibaldi di Piazza Armerina

Gela. Il Comune di Gela entra uicialmente nella rete nazionale delle Città del Sorriso Gogòl, ottenendo il riconoscimento dell’Assessorato al Sorriso, un’iniziativa culturale e sociale che promuove il sorriso come valore di inclusione, relazione e crescita della comunità. , evento che ha visto la partecipazione di istituzioni, artisti e rappresentanti di città italiane e internazionali impegnate nella diusione di buone pratiche sociali e culturali. La candidatura della città di Gela è stata promossa da un Ambasciatore del Sorriso Gogòl della nostra città, Giacomo Giurato e nasce dalla volontà di raccontare una città capace di resilienza, accoglienza e solidarietà, una comunità che ogni giorno sceglie di investire nelle relazioni, nella cultura e nella bellezza come strumenti di crescita collettiva. L’ingresso di Gela nella rete delle Città Amiche del Sorriso rappresenta un impegno a promuovere iniziative volte al benessere sociale, alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla costruzione di relazioni positive tra cittadini, istituzioni e associazioni del territorio. Il sorriso, cuore pulsante del progetto Gogòl ideato da Mauro Todaro, non è un gesto superciale, ma un linguaggio universale che unisce persone, territori e generazioni. Gela incarna pienamente questo spirito: una città che, pur attraversando sde complesse, continua a credere nella forza del dialogo, dell’inclusione e della partecipazione attiva. L’Amministrazione Comunale accoglie con favore questo riconoscimento, considerandolo un’opportunità per raorzare politiche e progettualità orientate alla coesione sociale, alla cultura e alla promozione di valori condivisi.