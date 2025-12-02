Quotidiano di Gela

Il cartellone degli eventi e delle manifestazioni natalizie e di fine anno

Reso noto l'elenco degli eventi del periodo festivo

A cura di Redazione Redazione
02 dicembre 2025 18:39
Il cartellone degli eventi e delle manifestazioni natalizie e di fine anno -
Gela
Eventi
Condividi

5 DICEMBRE

Amici del Liscio – Serata danzante
🕒 19:00 — 📍 Piazza Roma

📅 6 DICEMBRE

La Marcia delle Zampogne – Suoni Antichi
🕒 18:00 — 📍 Centro Storico

Luci in Centro – Tra Fuoco & Incanto (Artisti di strada)
🕒 19:00 — 📍 Sagrato Chiesa Madre

Musical: La Bella & la Bestia (per bambini)
🕒 20:00 — 📍 Sagrato Chiesa Madre

📅 7 DICEMBRE

Maratonina di Natale
🕒 08:00 — 📍 Lungomare

Magie sul Lungomare – Animazione bimbi
🕒 11:30 — 📍 Lungomare

Natale al Buvuru – Inaugurazione percorso
🕒 17:00 — 📍 Via XXIV Maggio

La Marcia delle Zampogne – Suoni Antichi
🕒 18:00 — 📍 Centro Storico

Luci in Centro – Circo a Palla
🕒 19:00 — 📍 Corso V. Emanuele

Magia del Natale – Trio in Concerto
🕒 19:15 — 📍 Mura Federiciane

Luci in Centro – Concerto Live
🕒 20:00 — 📍 Sagrato Chiesa Madre

📅 8 DICEMBRE

Natale al Buvuru – Laboratori bimbi + Villaggio Babbo Natale
🕒 17:00 — 📍 Via Buscemi 26

Corri con Papà Natale – Evento sportivo
🕒 08:00–13:00 — 📍 Piazza Umberto I

📅 10 DICEMBRE

Magia del Natale – B Plain Gospel Choir
🕒 19:30 — 📍 Chiesa Santa Lucia

📅 12 DICEMBRE

Natale al Buvuru – Fiabe di Natale
🕒 17:00–19:00 — 📍 Via Buscemi 26

Magia del Natale – Orchestra Giovanile
🕒 19:15 — 📍 Chiesa Monte Carmelo

📅 13 DICEMBRE

Winter Kart – Trofeo di Kart (3ª edizione)
🕒 10:00–16:00 — 📍 Kartodromo Gela

Natale al Buvuru – Laboratori + Villaggio Babbo Natale
🕒 17:00 — 📍 Via Buscemi 26

Giovani Sguardi – Rassegna teatrale
🕒 17:30 & 20:30 — 📍 Teatro Eschilo

Luci in Centro – Circo & Luci
🕒 18:30 — 📍 Corso V. Emanuele

Luci in Centro – Note di Natale
🕒 20:00 — 📍 Sagrato Chiesa Madre

📅 14 DICEMBRE

  • Winter Kart – Finale trofeo di Kart - (3ª edizione)
    10:00–16:00 — Kartodromo di Gela

  • Magie sul Lungomare – Animazione bimbi
    11:30 — Lungomare

  • Natale al Buvuru – Disegni di Sogni
    16:00 Via Buscemi

  • Magie in Centro – Animazione bimbi
    17:30 — Piazza Umberto I

  • Natale al Buvuru – Presepe Vivente
    17:00 — Via Bentivegna 1

  • Magia del Natale – Giovani Talenti
    19:15 — Mura Federiciane

  • Luci in Centro – Concerto live di Natale
    19:30 — Sagrato Chiesa Madre

  • Natale al Buvuru – Amici del Liscio
    21:00 — Via Buscemi 26

15–24 DICEMBRE

La Marcia delle Zampogne – Suoni Antichi (itinerante)
📍 Centro storico, scuole, immobili pubblici, ospedale

📅 17 DICEMBRE

Magia del Natale – Armonie dei Cuori
🕒 11:00 — 📍 Presidio Ospedaliero Vittorio Emanuele

📅 19–23 DICEMBRE

Natale a Betlemme – Presepe Vivente
🕒 19:00–22:00 📍 Piazza Madre Teresa di Calcutta

📅 19 DICEMBRE

La Magia del Circo – White Circus
🕒 18:30 — 📍 Sagrato Chiesa Madre

📅 20 DICEMBRE

  • Natale al Buvuru – Fiabe — 16:00 Via Buscemi

  • Luci in Centro – Trampolieri + Live Music — 18:30 — Corso V. Emanuele

  • Magia del Natale – Joyful Choir — 19:15 — Monte Carmelo

📅 21 DICEMBRE

  • Magie a Macchitella (bimbi) — 11:30 — Villa Auriga

  • Magie sul Lungomare — 11:30 — Lungomare

  • Luci in Centro – La Notte delle Meraviglie (fuoco + torta) — 18:00 — Corso V. Emanuele

  • Magia del Natale – Concerto Camerata Siciliana — 19:15 — Chiesa S. G. Evangelista

  • Luci in Centro – Street Band — 19:30 — Corso V. Emanuele

  • Natale al Buvuru – Manuel Scarano Live — 21:00 Via Buscemi

📅 22 DICEMBRE

Armonia di Cuori – Concerto Live
🕒 19:15 — 📍 Mura Federiciane

📅 23 DICEMBRE

  • Amici del Liscio – Serata danzante — 19:00 — Piazza San Sebastiano

  • Magia del Natale – Corale Polifonica — 19:15 — Monte Carmelo

📅 27–30 DICEMBRE

Natale a Betlemme – Presepe Vivente
🕒 19:00–22:00 📍 Piazza Madre Teresa di Calcutta

📅 27 DICEMBRE

Natale al Buvuru – Antichi Mestieri + Band “Tutto in Famiglia”
🕒 21:00 📍 Via Buscemi

📅 28 DICEMBRE

  • Magie a Macchitella (bimbi) — 11:30 — Villa Auriga

  • Natale al Buvuru – DJ Set al Tramonto — 17:00 Via Buscemi

  • Magia del Natale – Modular Ensemble — 19:15 — Mura Federiciane

  • Luci in Centro – Concerto Live — 19:30 — Sagrato Chiesa Madre

  • Natale al Buvuru – Amici del Liscio — 21:00 Via Buscemi

📅 30 DICEMBRE

Amici del Liscio – Serata danzante
🕒 19:00 — 📍 Piazza Sant’Agostino

📅 2 GENNAIO

Natale al Buvuru – Tombola di Natale
🕒 17:00 📍 Via Buscemi

📅 3–5 GENNAIO

Natale a Betlemme – Presepe Vivente
🕒 19:00–22:00 📍 Piazza Madre Teresa di Calcutta

📅 4 GENNAIO

Artisti per Gela in Luce – Spettacolo
🕒 19:00 — 📍 Centro Storico

📅 5 GENNAIO

Alice nel Paese delle Meraviglie – Animazione bimbi
🕒 18:00 — 📍 Sagrato Chiesa Madre

📅 6 GENNAIO

  • La Befana dei Bambini — 11:30 — Piazza Umberto I

  • Quartetto d’Archi Rondò – Concerto Candlelight
    🕒 18:00 (1° spettacolo)
    🕒 20:30 (2° spettacolo) — 📍 Teatro Eschilo

Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela