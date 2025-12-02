Il cartellone degli eventi e delle manifestazioni natalizie e di fine anno
Reso noto l'elenco degli eventi del periodo festivo
5 DICEMBRE
Amici del Liscio – Serata danzante
🕒 19:00 — 📍 Piazza Roma
📅 6 DICEMBRE
La Marcia delle Zampogne – Suoni Antichi
🕒 18:00 — 📍 Centro Storico
Luci in Centro – Tra Fuoco & Incanto (Artisti di strada)
🕒 19:00 — 📍 Sagrato Chiesa Madre
Musical: La Bella & la Bestia (per bambini)
🕒 20:00 — 📍 Sagrato Chiesa Madre
📅 7 DICEMBRE
Maratonina di Natale
🕒 08:00 — 📍 Lungomare
Magie sul Lungomare – Animazione bimbi
🕒 11:30 — 📍 Lungomare
Natale al Buvuru – Inaugurazione percorso
🕒 17:00 — 📍 Via XXIV Maggio
La Marcia delle Zampogne – Suoni Antichi
🕒 18:00 — 📍 Centro Storico
Luci in Centro – Circo a Palla
🕒 19:00 — 📍 Corso V. Emanuele
Magia del Natale – Trio in Concerto
🕒 19:15 — 📍 Mura Federiciane
Luci in Centro – Concerto Live
🕒 20:00 — 📍 Sagrato Chiesa Madre
📅 8 DICEMBRE
Natale al Buvuru – Laboratori bimbi + Villaggio Babbo Natale
🕒 17:00 — 📍 Via Buscemi 26
Corri con Papà Natale – Evento sportivo
🕒 08:00–13:00 — 📍 Piazza Umberto I
📅 10 DICEMBRE
Magia del Natale – B Plain Gospel Choir
🕒 19:30 — 📍 Chiesa Santa Lucia
📅 12 DICEMBRE
Natale al Buvuru – Fiabe di Natale
🕒 17:00–19:00 — 📍 Via Buscemi 26
Magia del Natale – Orchestra Giovanile
🕒 19:15 — 📍 Chiesa Monte Carmelo
📅 13 DICEMBRE
Winter Kart – Trofeo di Kart (3ª edizione)
🕒 10:00–16:00 — 📍 Kartodromo Gela
Natale al Buvuru – Laboratori + Villaggio Babbo Natale
🕒 17:00 — 📍 Via Buscemi 26
Giovani Sguardi – Rassegna teatrale
🕒 17:30 & 20:30 — 📍 Teatro Eschilo
Luci in Centro – Circo & Luci
🕒 18:30 — 📍 Corso V. Emanuele
Luci in Centro – Note di Natale
🕒 20:00 — 📍 Sagrato Chiesa Madre
📅 14 DICEMBRE
Winter Kart – Finale trofeo di Kart - (3ª edizione)
10:00–16:00 — Kartodromo di Gela
Magie sul Lungomare – Animazione bimbi
11:30 — Lungomare
Natale al Buvuru – Disegni di Sogni
16:00 — Via Buscemi
Magie in Centro – Animazione bimbi
17:30 — Piazza Umberto I
Natale al Buvuru – Presepe Vivente
17:00 — Via Bentivegna 1
Magia del Natale – Giovani Talenti
19:15 — Mura Federiciane
Luci in Centro – Concerto live di Natale
19:30 — Sagrato Chiesa Madre
Natale al Buvuru – Amici del Liscio
21:00 — Via Buscemi 26
15–24 DICEMBRE
La Marcia delle Zampogne – Suoni Antichi (itinerante)
📍 Centro storico, scuole, immobili pubblici, ospedale
📅 17 DICEMBRE
Magia del Natale – Armonie dei Cuori
🕒 11:00 — 📍 Presidio Ospedaliero Vittorio Emanuele
📅 19–23 DICEMBRE
Natale a Betlemme – Presepe Vivente
🕒 19:00–22:00 — 📍 Piazza Madre Teresa di Calcutta
📅 19 DICEMBRE
La Magia del Circo – White Circus
🕒 18:30 — 📍 Sagrato Chiesa Madre
📅 20 DICEMBRE
Natale al Buvuru – Fiabe — 16:00 — Via Buscemi
Luci in Centro – Trampolieri + Live Music — 18:30 — Corso V. Emanuele
Magia del Natale – Joyful Choir — 19:15 — Monte Carmelo
📅 21 DICEMBRE
Magie a Macchitella (bimbi) — 11:30 — Villa Auriga
Magie sul Lungomare — 11:30 — Lungomare
Luci in Centro – La Notte delle Meraviglie (fuoco + torta) — 18:00 — Corso V. Emanuele
Magia del Natale – Concerto Camerata Siciliana — 19:15 — Chiesa S. G. Evangelista
Luci in Centro – Street Band — 19:30 — Corso V. Emanuele
Natale al Buvuru – Manuel Scarano Live — 21:00 — Via Buscemi
📅 22 DICEMBRE
Armonia di Cuori – Concerto Live
🕒 19:15 — 📍 Mura Federiciane
📅 23 DICEMBRE
Amici del Liscio – Serata danzante — 19:00 — Piazza San Sebastiano
Magia del Natale – Corale Polifonica — 19:15 — Monte Carmelo
📅 27–30 DICEMBRE
Natale a Betlemme – Presepe Vivente
🕒 19:00–22:00 — 📍 Piazza Madre Teresa di Calcutta
📅 27 DICEMBRE
Natale al Buvuru – Antichi Mestieri + Band “Tutto in Famiglia”
🕒 21:00 — 📍 Via Buscemi
📅 28 DICEMBRE
Magie a Macchitella (bimbi) — 11:30 — Villa Auriga
Natale al Buvuru – DJ Set al Tramonto — 17:00 — Via Buscemi
Magia del Natale – Modular Ensemble — 19:15 — Mura Federiciane
Luci in Centro – Concerto Live — 19:30 — Sagrato Chiesa Madre
Natale al Buvuru – Amici del Liscio — 21:00 — Via Buscemi
📅 30 DICEMBRE
Amici del Liscio – Serata danzante
🕒 19:00 — 📍 Piazza Sant’Agostino
📅 2 GENNAIO
Natale al Buvuru – Tombola di Natale
🕒 17:00 — 📍 Via Buscemi
📅 3–5 GENNAIO
Natale a Betlemme – Presepe Vivente
🕒 19:00–22:00 — 📍 Piazza Madre Teresa di Calcutta
📅 4 GENNAIO
Artisti per Gela in Luce – Spettacolo
🕒 19:00 — 📍 Centro Storico
📅 5 GENNAIO
Alice nel Paese delle Meraviglie – Animazione bimbi
🕒 18:00 — 📍 Sagrato Chiesa Madre
📅 6 GENNAIO
La Befana dei Bambini — 11:30 — Piazza Umberto I
Quartetto d’Archi Rondò – Concerto Candlelight
🕒 18:00 (1° spettacolo)
🕒 20:30 (2° spettacolo) — 📍 Teatro Eschilo