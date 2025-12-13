Ideal Gela sulle ali dell'entusiasmo, tre vittorie consecutive e arriva Guarnaccia

Prosegue con entusiasmo il percorso della formazione locale

Gela. L’Ideal Gela si gode il momento particolarmente favorevole dopo un ottimo inizio di stagione. Nel campionato di DR2, infatti, i primi tre impegni sono stati tutti vinti con merito. La settimana scorsa, in particolare, i locali hanno sconfitto la Roncalli Piazza Marina con un distacco di 40 punti. Decisivi i 44 punti messi a segno da Orazio Ventura, 12 dalla lunga distanza. Il direttore sportivo Rosario Trainito, intanto, ha annunciato l'ingaggio di un nuovo giocatore, Gabriele Guarnaccia, un ex del panorama cestistico gelese che vestirà la maglia dell'Ideal, nella prossima stagione, con grande voglia di rimettersi in gioco. Prosegue con entusiasmo il percorso della formazione locale, che affila le armi per affrontare un prosieguo di campionato sulla scia delle prime tre sfide e per consolidare il primato. La prossima sfida dei gelesi sarà contro la Consolini Enna.