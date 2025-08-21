I dem con la Palestina, "basta barbarie": bandiera esposta nella loro sede cittadina

I dem, simbolicamente, hanno voluto esporre la bandiera della Palestina, che rimarrà fissa nella loro sede di via Vella, in pieno centro storico

Gela. Avevano già espresso pubblicamente il loro sostegno alla causa palestinese e a chi oggi è sotto l'attacco costante dell'esercito israeliano. I dem, simbolicamente, hanno voluto esporre la bandiera della Palestina (la stessa che ha sfilato durante la manifestazione del 7 giugno), che rimarrà fissa nella loro sede di via Vella, in pieno centro storico. “La questione palestinese approderà con mozioni in consiglio comunale ma oggi abbiamo concordato le iniziative di sensibilizzazione insieme ai giovani dem, con e per la città. Perché come Partito democratico, a qualsiasi livello, siamo certi che in tutto questo susseguirsi di barbarie e rappresaglia da parte di un governo criminale come quello di ultra-destra israeliano, contro i civili palestinesi, dobbiamo sentire forte il bisogno di gridare il nostro No e amplificarlo attraverso le istituzioni, nei Comuni e nelle Regioni affinché il governo Meloni possa sentire questo tumulto di umanità e in uno slancio di dignità possa unirsi agli altri paesi europei per la Palestina invece che restare zitto e al fianco di Trump e quindi di Netanyahu, che in queste ore sta lavorando ad azzerare quel che resta della Palestina, a Gaza city e in Cisgiordania”, riferiscono i democratici in una nota.

In foto, i dem Viviana Altamore, Salvatore Russotto, Gabriele La Iacona, Francesca Miano, Peppe Di Cristina, Delio Paolo Crocetta, Salvatore Nastasi, Antonio Cuvato, Giovanni Ferro e Giuseppe Arancio.