Humanitas, al via il mese di prevenzione senologica con Sorrisi in Rosa

MILANO (ITALPRESS) - Con l'evento "Let's Talk with Sorrisi in Rosa" e con l'inaugurazione della mostra fotografica di "Sorrisi in Rosa" all'ospedale Humanitas di Rozzano (Milano), ha preso il via il mese della prevenzione del tumore al seno. Con incontri di divulgazione, consulti gratuiti, sessioni di make up in tutte le sedi degli ospedali Humanitas d'Italia si punta a sensibilizzare sulla necessità della prevenzione. Il progetto "Sorrisi in Rosa", nato 9 anni fa da un'idea della fotografa Luisa Morniroli e della scrittrice Cristina Barberis Negra, accende i riflettori sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore al seno.

Se alla prima edizione di "Sorrisi in Rosa" erano state 12 le donne colpite dalla malattia e guarite che avevano deciso di partecipare, oggi il movimento tocca tutte le sedi degli ospedali Humanitas, da Milano a Bergamo, da Torino a Castellanza a Catania ed è arrivato a coinvolgere 150 donne. Le stesse sedi ospedaliere Humanitas, per un mese, saranno animate da un fitto calendario di iniziative perchè il tumore al seno vanta il triste primato di neoplasia più diffusa in Italia, con 60.000 nuove diagnosi ogni anno.

"E' fondamentale anticipare la diagnosi di tumore al seno, perchè i tumori tanto più piccoli, tanto più hanno la probabilità di guarire. Con un tumore di un centimetro - ha detto il professor Corrado Tinterri, Direttore della Breast Unit dell'IRCCS Istituto Clinico Humanitas - al 90% si guarisce sempre. Le Breast Unit hanno rivoluzionato il modo di curare, aumentando la probabilità di guarire. Farsi curare in un centro di senologia vuol dire mettere la donna al centro, ha attorno tutti i professionisti dedicati al tumore della mammella".

La diagnosi precoce e la ricerca sono armi fondamentali, hanno sottolineano i clinici della Breast Unit dell'IRCCS Istituto Clinico Humanitas durante l'evento "Let's Talk With Sorrisi in Rosa": dalle nuove terapie oncologiche personalizzate ai progressi della radioterapia, fino ai percorsi post-oncologici di ricostruzione mammaria, l'obiettivo è migliorare non solo la sopravvivenza, ma anche la qualità di vita delle pazienti. Fra le novità sulle quali si può contare in Humanitas e nei Centri Humanitas Medical Care di Milano c'è il supporto dell'intelligenza artificiale.

"Da un lato - ha detto la professoressa Daniela Bernardi, responsabile di Radiologia Senologica e Screening di Humanitas - stiamo utilizzando l'IA per migliorare la qualità di esecuzione della mammografia, dall'altra, guardando ai medici, li affianca nell'interpretazione delle indagini mammografiche, aumentandone l'accuratezza diagnostica. Con l'intelligenza artificiale si aumenta la riconoscibilità delle lesioni".

Sorrisi in Rosa è parte di Pink Union di Fondazione Humanitas per la Ricerca, il progetto a sostegno della salute femminile che rappresenta l'impegno di medici e ricercatori che ogni giorno lavorano per aprire nuove strade alla cura. Un esempio di ricerca con potenziale d'impatto sul percorso delle donne con tumore al seno è 'NEONOD 2', coordinato proprio dal professor Corrado Tinterri e dalla professoressa Marta Scorsetti, Responsabile di Radioterapia e Radiochirurgia. Avviato nel 2020, è il primo progetto multicentrico in Europa che valuta l'impatto della conservazione dei linfonodi con minimo residuo tumorale dopo chemio- immunoterapia neoadiuvante. I risultati preliminari saranno presentati a dicembre, durante un convegno internazionale San Antonio Breast Cancer Symposium.

Il progetto è stato supportato da diverse aziende fra cui DHL Express Italy: "Siamo molto felici che il progetto stia dando buoni frutti - ha detto durante l'evento Antonella Sada, Head of Public Affairs, Brand and Communications and Sustainability di DHL Italia - abbiamo trovato coesione di valori e vogliamo quindi ancora supportare la ricerca e Sorrisi in Rosa".

Il calendario delle iniziative 2025 relative al mese di prevenzione è disponibile online al link https://fondazionehumanitasricerca.it/eventi-sorrisi-in-rosa

