Hanno scelto Futuro Nazionale di Vannacci, il coordinatore locale è Cagnes

Nasce il gruppo locale di Vannacci

Gela. Il gruppo di tesserati di Futuro Nazionale ha ottenuto il riconoscimento ufficiale dalla sede centrale e sarà coordinato dall’avvocato Francesco Cagnes, affiancato dallo storico militante della destra, Gaetano Minardi. Al nuovo comitato costituente hanno già aderito tra gli altri Giovanni Smecca, Giusy Internullo, Gabriella Anzaldi, Piero Scuvera, Paolo Nicastro, Gaetano Iacona e il dottor Franco Maugeri. "L'obiettivo è sostenere gli ideali smarriti di un’Italia confusa nel concetto di finto progresso. L'idea è quella di tenere il focus sui valori ineludibili. I valori di Roberto Vannacci si concentrano su sovranità, identità italiana, sicurezza e difesa della famiglia tradizionale. Il suo progetto politico mira a proteggere i confini, promuovere l'interesse nazionale e la remigrazione, opponendosi a quello che definisce il pensiero unico. Ecco i punti chiave dei valori di Vannacci, strutturati secondo l'acronimo Sesso a lui citato. Sovranità per fare esclusivamente gli interessi dei cittadini italiani. Economia, per creare ricchezza e sviluppo, ritenendo la ridistribuzione un concetto errato. Sicurezza, definita come la funzione delle funzioni per la tutela dei cittadini. Scuola, intesa come centro di formazione identitaria. Origini, per la difesa dell'identità, della cultura e della storia nazionale", si legge in una nota.