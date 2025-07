Guasto adduttore San Leo, niente acqua ai serbatoi Montelungo e Caposoprano

Per effetto di ciò, Caltaqua, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, non ha potuto effettuare la programmata distribuzione nelle due aree interessate

A cura di Redazione 03 luglio 2025 11:32

