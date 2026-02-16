Greenstream, ispezioni e manutenzioni nell'approdo locale: prorogata durata interventi

Il gasdotto greenstream non da ora è uno snodo strategico per l'approvvigionamento nazionale di gas

Gela. Continueranno fino alla conclusione del mese di febbraio le operazioni di ispezione e manutenzione dell'approdo locale del gasdotto greenstream, che collega le coste nordafricane a quelle locali, per il transito del gas. La capitaneria di porto ha autorizzato una proroga del termine di scadenza dei lavori, che inizialmente era stato fissato per il 14 febbraio. Invece, si andrà avanti fino al prossimo 28 febbraio. A richiedere il termine ulteriore è stata direttamente la società che controlla l'infrastruttura sottomarina, la “Greenstream B.V.-Gela Branch”, che fa riferimento a Eni e alla compagnia libica Noc. Le attività in corso nell'approdo gelese sono da legare a una più generale operazione di survey dell'intero gasdotto. Si sta procedendo con due unità navali e un sistema teleguidato. Il gasdotto greenstream non da ora è uno snodo strategico per l'approvvigionamento nazionale di gas.