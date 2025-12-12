Greenstream, condotta monitorata: attività di ispezione nell'approdo locale

Da tempo, il sindaco Terenziano Di Stefano attende riscontri sulla richiesta di ottenere compensazioni economiche proprio per la presenza sul territorio locale e nelle acque di costa, dell'approdo

Gela. Il sistema greenstream monitorato e sondato attraverso attività che toccano anche l'approdo locale. Dalla prossima settimana, su richiesta della società che lo controlla, la "Greenstream B.V.-Gela Branch”, con sede legale in Olanda, verranno condotte operazioni di ispezione dell'intera condotta che trasporto il gas dalle coste libiche a quelle locali. È la settima ispezione, che durerà almeno fino alla prima decade di gennaio. Sono interventi che si innestano nel "survey" del gasdotto. La capitaneria di porto ha rilasciato i necessari provvedimenti autorizzativi. Saranno impiegati un sistema teleguidato e una nave di supporto, battente bandiera norvegese. Sul greenstream, infrastruttura portante per il sistema del gas e degli approvvigionamenti, è in atto inoltre l'iter per i lavori di ammodernamento. Sono previste attività nell'area trappola di ricezione. Dal 2008 si registrano “anomalie nel funzionamento delle valvole di linea e nella trappola di ricevimento presenti nel terminale di Gela”. Da tempo, il sindaco Terenziano Di Stefano attende riscontri sulla richiesta di ottenere compensazioni economiche proprio per la presenza sul territorio locale e nelle acque di costa, dell'approdo e del sito che fa da polo logistico per il gas.