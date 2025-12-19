Grande successo per “Natale nel cuore” della scuola Romagnoli-Solito

Si rinnova la magia del Concerto di Natale in Chiesa Madre

Gela. Anche quest’anno la Chiesa Madre ha fatto da suggestiva cornice al tradizionale Concerto di Natale promosso dalla scuola Romagnoli-Solito, inserito nel progetto “Natale nel cuore”, giunto alla sua quarta edizione. Un appuntamento ormai atteso dalla comunità, capace di unire musica, emozione e spirito natalizio.Protagonisti della serata sono stati l’ensemble strumentale e il coro della scuola, che, con grande professionalità e sensibilità artistica, hanno eseguito celebri brani della tradizione natalizia, sapientemente arrangiati dal professor Sebastiano Berritta. Gli studenti, guidati con passione dai docenti di musica e di strumento e dalle insegnanti della scuola primaria, hanno regalato al pubblico un’esibizione intensa e coinvolgente.

La serata è stata scandita da emozioni autentiche, sorrisi, lunghi applausi e ripetute richieste di “bis”, segno del forte apprezzamento da parte dei presenti. L’atmosfera raccolta e solenne della Chiesa Madre ha ulteriormente valorizzato le performance, rendendo il concerto un momento di profonda condivisione.All’evento hanno partecipato numerosi rappresentanti dei club service del territorio e, per l’amministrazione comunale, l’assessore Di Cristina, a testimonianza dell’attenzione e del sostegno delle istituzioni verso iniziative che promuovono cultura, educazione e valori comunitari.

Il Concerto di Natale della Romagnoli-Solito si conferma così non solo come un evento musicale di qualità, ma come un importante momento educativo e sociale, capace di trasmettere ai più giovani il valore della collaborazione, dell’impegno e della bellezza del fare musica insieme, nel segno più autentico del Natale.