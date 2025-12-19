Grande successo per la “Partita del Cuore”: allo stadio Presti vince la solidarietà

A presenziare all’evento anche alcuni membri di Ecorigen Nuova Città di Gela e di Gela Calcio, con mister Giuseppe Misiti e il suo vice Maurizio Nassi che sono anche scesi in campo per partecipare attivamente all’iniziativa.

Gela. Lo stadio “Presti” ha aperto le porte, ieri mattina, alla “Partita del Cuore”. Un’iniziativa a sostegno delle persone con autismo o disagi psicomotori promossa da Totò Sequino, vice presidente dell’Associazione APS Gela DuemilaDodici. Presenti all’evento l’Associazione Emmanuel disabili, le forze dell’ordine e alcuni membri di Gela Calcio ed Ecorigen Nuova Città di Gela, con la palleggiatrice Gea Penelope Curti che ha anche dato il via all’evento battendo il calcio d’inizio in compagnia del primo cittadino Terenziano Di Stefano.

“Ci siamo riuniti grazie anche a Gela Calcio, Gela Basket ed Ecorigen Nuova Città di Gela per dare una mano di solidarietà a questi ragazzi speciali - afferma con orgoglio Sequino - i ringraziamenti vanno alle forze dell’ordine e all’amministrazione che hanno sin da subito mostrato grande disponibilità”.

A scendere in campo, oltre a vari membri delle associazioni coinvolte, anche due ospiti d’eccezione: Peppe Misiti e Maurizio Nassi, ex calciatori del Gela e oggi rispettivamente allenatore e vice allenatore del sodalizio biancazzurro. I due sono tornati a calcare quel prato verde che li ha fatti diventare grandi, divertendosi come se fosse la prima volta.

“Mi hanno chiesto di essere presente e sono venuto volentieri, capisco la situazione ed è giusto aiutare chi ha bisogno, sono veramente felice di essere qui - dichiara Misiti - erano quasi dieci anni che non giocavo a calcio per vari motivi. Sono contento di essermi divertito per venti minuti, soprattutto perchè l'ho fatto per una giusta causa”.

Al termine dell’evento è partita la distribuzione di biglietti solidali. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza all’associazione. L’acquisto sarà possibile, presso l’Eurobet Café, fino al 24 dicembre, e l’estrazione dei biglietti vincenti è prevista per Natale.

“Uno degli obiettivi di questa iniziativa è quello di raccogliere dei fondi attraverso la vendita di biglietti al prezzo simbolico di 2 euro che poi saranno oggetto di un’estrazione con in palio dei gadget del Gela Calcio - conclude il direttore dell’area legale Francesco Salsetta - invito la cittadinanza a recarsi presso l’Eurobet o contattare il sottoscritto per acquistare questi tagliandi che a molti possono sembrare soltanto carta ma che per queste persone che necessitano il nostro aiuto sono di vitale importanza”.