Governance rifiuti, Picone continuerà a guidare Impianti Srr: incarico rinnovato

È chiaro che intorno alla piattaforma di Timpazzo e alla governance del sistema locale dei rifiuti, ci sono i posizionamenti della politica. Tanti guardavano con attenzione al momento della scelta manageriale

A cura di Rosario Cauchi
05 settembre 2025 15:30
Attualità
Gela. Il ciclo locale dei rifiuti non cambia guida alla testa di Impianti Srr, la società in house che gestisce la piattaforma integrata di Timpazzo e il servizio di raccolta in tutti i Comuni dell'ambito, a partire da Gela. Il cda della Srr4, società che controlla direttamente Impianti Srr, ha confermato l'incarico di manager all'ingegnere Giovanna Picone. Altri tre anni per portare avanti i progetti in essere e coordinare il ciclo dei rifiuti sul territorio. Il presidente del consiglio d'amministrazione Srr Gianfilippo Bancheri e gli altri componenti, i sindaci di Riesi e Sommatino, Sardella e Letizia, hanno optato per la continuità amministrativa, soprattutto sul piano tecnico. Dal potenziamento dell'impianto Tmb e fino al progetto di ampliamento di Timpazzo, con una nuova vasca e il sistema syngas, passando per la riprofilatura delle quote di abbancamento nell'attuale vasca E e gli interventi per il Css, sono diversi i capitoli aperti per il sito di conferimento. Tra gli altri aspetti di peso, a breve bisognerà definire il passaggio delle vasche dismesse, A-B e C-D, da Ato Cl2 in liquidazione alla Srr4 e di conseguenza alla stessa Impianti Srr, oltre al futuro del sistema di compostaggio di Brucazzi, che pare destinato a percorrere la stessa via. Il management e gli uffici di Impianti hanno costanti contatti con la Regione, soprattutto a fini autorizzativi. Sul sito ci sono state attenzioni da parte della procura. È chiaro che intorno alla piattaforma di Timpazzo e alla governance del sistema locale dei rifiuti, ci sono i posizionamenti della politica. Tanti guardavano con attenzione al momento della scelta manageriale. Il cda e il presidente Bancheri hanno voluto confermare la guida di Picone, proprio alla scopo di completare la strategia di sviluppo di Timpazzo e del servizio rifiuti, che peraltro partirà a stretto giro pure a Piazza Armerina, ente della provincia ennese che si aggiungerà ai Comuni sotto competenza Srr4. Al manager è stato riconosciuto l'esito di quanto fatto durante il suo mandato. È soprattutto Gela ad avere un ruolo da baricentro, essendo il Comune più grande di tutto l'ambito e ospitando l'intera filiera impiantistica. Tra poche settimane si dovrà procedere, come abbiamo riferito, al rinnovo del contratto che lega il Comune gelese a Impianti Srr, per il servizio rifiuti. Ci sono state prime interlocuzioni tra le parti e con la nomina appena rinnovata, il rapporto istituzionale proseguirà tra l'amministrazione comunale e il manager Picone, in una prospettiva di miglioramento del servizio, come richiesto dal sindaco Di Stefano e dall'assessore all'ambiente Fava. Dopo sei anni, Picone quindi continuerà a condurre la società in house, chiudendo il cerchio di una governance strategica e molto delicata.

In foto l'ingegnere Giovanna Picone

