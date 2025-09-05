Governance rifiuti, Picone continuerà a guidare Impianti Srr: incarico rinnovato

È chiaro che intorno alla piattaforma di Timpazzo e alla governance del sistema locale dei rifiuti, ci sono i posizionamenti della politica. Tanti guardavano con attenzione al momento della scelta manageriale

Gela. Il ciclo locale dei rifiuti non cambia guida alla testa di Impianti Srr, la società in house che gestisce la piattaforma integrata di Timpazzo e il servizio di raccolta in tutti i Comuni dell'ambito, a partire da Gela. Il cda della Srr4, società che controlla direttamente Impianti Srr, ha confermato l'incarico di manager all'ingegnere Giovanna Picone. Altri tre anni per portare avanti i progetti in essere e coordinare il ciclo dei rifiuti sul territorio. Il presidente del consiglio d'amministrazione Srr Gianfilippo Bancheri e gli altri componenti, i sindaci di Riesi e Sommatino, Sardella e Letizia, hanno optato per la continuità amministrativa, soprattutto sul piano tecnico. Dal potenziamento dell'impianto Tmb e fino al progetto di ampliamento di Timpazzo, con una nuova vasca e il sistema syngas, passando per la riprofilatura delle quote di abbancamento nell'attuale vasca E e gli interventi per il Css, sono diversi i capitoli aperti per il sito di conferimento. Tra gli altri aspetti di peso, a breve bisognerà definire il passaggio delle vasche dismesse, A-B e C-D, da Ato Cl2 in liquidazione alla Srr4 e di conseguenza alla stessa Impianti Srr, oltre al futuro del sistema di compostaggio di Brucazzi, che pare destinato a percorrere la stessa via. Il management e gli uffici di Impianti hanno costanti contatti con la Regione, soprattutto a fini autorizzativi. Sul sito ci sono state attenzioni da parte della procura. È chiaro che intorno alla piattaforma di Timpazzo e alla governance del sistema locale dei rifiuti, ci sono i posizionamenti della politica. Tanti guardavano con attenzione al momento della scelta manageriale. Il cda e il presidente Bancheri hanno voluto confermare la guida di Picone, proprio alla scopo di completare la strategia di sviluppo di Timpazzo e del servizio rifiuti, che peraltro partirà a stretto giro pure a Piazza Armerina, ente della provincia ennese che si aggiungerà ai Comuni sotto competenza Srr4. Al manager è stato riconosciuto l'esito di quanto fatto durante il suo mandato. È soprattutto Gela ad avere un ruolo da baricentro, essendo il Comune più grande di tutto l'ambito e ospitando l'intera filiera impiantistica. Tra poche settimane si dovrà procedere, come abbiamo riferito, al rinnovo del contratto che lega il Comune gelese a Impianti Srr, per il servizio rifiuti. Ci sono state prime interlocuzioni tra le parti e con la nomina appena rinnovata, il rapporto istituzionale proseguirà tra l'amministrazione comunale e il manager Picone, in una prospettiva di miglioramento del servizio, come richiesto dal sindaco Di Stefano e dall'assessore all'ambiente Fava. Dopo sei anni, Picone quindi continuerà a condurre la società in house, chiudendo il cerchio di una governance strategica e molto delicata.

In foto l'ingegnere Giovanna Picone