Quotidiano di Gela

Giustizia, via libera finale del Senato alla separazione delle carriere

A cura di Redazione Redazione
30 ottobre 2025 12:55
Giustizia, via libera finale del Senato alla separazione delle carriere -
Italia
Italpress
ROMA (ITALPRESS) - L'Aula del Senato, con 112 voti a favore, 59

contrari e 9 astenuti ha dato il via libera finale alla riforma

costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati.

La riforma ottiene così la maggioranza assoluta richiesta dalla

Costituzione per le seconde letture dei due rami del Parlamento.

- Foto IPA Agency -

(ITALPRESS).

✅ Fact Check FONTE VERIFICATA
