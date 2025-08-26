Giovedì incontro Di Stefano-Pd, Fava: "Piena fiducia, accordi? Saranno rispettati gradualmente"

Una sorta di “tagliando” a un anno dalla vittoria delle amministrative. I democratici non hanno alcuna intenzione di rinunciare al progetto che ha ispirato il “modello Gela” e il sindaco vuole rafforzare una coalizione che traduce la sua visione

Gela. Giovedì pomeriggio, il sindaco Terenziano Di Stefano e la dirigenza dem faranno il punto della situazione. L'incontro arriva anche dopo alcune recenti esternazioni pubbliche che da parte democratica hanno riproposto il tema della rappresentanza. Come hanno già tenuto a precisare sia il primo cittadino sia gli esponenti del Pd, non sarà una discussione tesa o finalizzata a una specie di sfida politica. Verranno toccati punti programmatici, a partire dal bilancio, e gli assetti saranno oggetto di disamina, ma senza aut aut. Una sorta di “tagliando” a un anno dalla vittoria delle amministrative. I democratici non hanno alcuna intenzione di rinunciare al progetto che ha ispirato il “modello Gela” e allo stesso modo il sindaco vuole rafforzare una coalizione che traduce la sua visione amministrativa e politica, probabilmente destinata a un'apertura ancora maggiore. “L'accordo con il sindaco e l'attività in corso rispecchiano le aspettative che mi ero posto al momento dell'avvio dell'attività istituzionale – dice il vicesindaco del Pd Giuseppe Fava – è chiaro, poi, che tutto può essere migliorato e non dobbiamo mai accontentarci. Stiamo comunque lavorando bene e in sintonia, indipendentemente dalla carenza di risorse”. Fava è il numero due della giunta e il suo assessorato annovera deleghe pesanti come quella all'ambiente, con il servizio rifiuti. “Penso che il sindaco dovrà fare capire a tutti che i patti elettorali e gli accordi stretti verranno rispettati ma gradualmente – aggiunge – ci sono quattro anni di governo della città e se si proseguirà su questa linea, ritengo che Di Stefano abbia buone possibilità di essere rieletto”. Fava, che sta monitorando quotidianamente le attività sul decoro urbano e ha voluto incidere su vaste aree, puntando molto sul lavoro della multiservizi Ghelas, di recente si era già espresso anche rispetto all'ipotesi di un allargamento del “modello Gela”. “Non sono contrario – conclude – però, se dovrà esserci, è corretto che sia condiviso da tutti gli alleati, pure sulla base dei risultati elettorali dello scorso anno. Dovrà esserci piena equità ma ritengo che il sindaco abbia tutti gli strumenti per valutare con molta ponderazione”.

In foto il vicesindaco Giuseppe Fava