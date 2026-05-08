"Giovani Idee" a confronto con il presidente Giudice: "Fondamentale dialogo con la città"

Ospite dell’iniziativa è stata il presidente del consiglio comunale, Paola Giudice, che ha illustrato ai presenti il ruolo del civico consesso, le sue funzioni e l’importanza del dialogo tra cittadini e istituzioni

Gela. Si è svolto con buona partecipazione l’incontro promosso da "Giovani Idee" dedicato a “La politica in azione–Approfondire il ruolo del consiglio comunale”. Un momento di confronto e approfondimento dedicato al funzionamento delle istituzioni locali e al valore della partecipazione civica. Ospite dell’iniziativa è stata il presidente del consiglio comunale, Paola Giudice, che ha illustrato ai presenti il ruolo del civico consesso, le sue funzioni e l’importanza del dialogo tra cittadini e istituzioni, soffermandosi in particolare sul ruolo fondamentale dell'assemblea cittadina. "L’incontro ha rappresentato un’occasione concreta per avvicinare i giovani alla politica attiva, favorendo domande, riflessioni e un confronto diretto sui temi dell’amministrazione locale e della rappresentanza democratica. Giovani Idee crede fortemente nella necessità di creare spazi di partecipazione e formazione civica per i giovani. Comprendere il funzionamento delle Istituzioni è il primo passo per costruire una comunità più consapevole, responsabile e partecipe", dice il coordinatore Bruna Consoli. Nel corso dell’iniziativa, il presidente Giudice ha espresso parole di apprezzamento nei confronti dell’associazione e dei ragazzi presenti rivolgendo i complimenti a "Giovani Idee" per aver organizzato un momento di confronto. "È fondamentale vedere giovani interessati alla vita amministrativa e desiderosi di approfondire il funzionamento delle istituzioni", aggiunge Consoli.