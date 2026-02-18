Giovane centauro morto sul lungomare, non sarà effettuata autopsia: acquisita documentazione medica

Gli accertamenti dopo l'incidente mortale di ieri

Gela. La morte del centauro ventinovenne Fabio Toscano, deceduto ieri per le conseguenze riportate dopo un grave incidente stradale, su un tratto del lungomare Federico II di Svevia, è al vaglio degli inquirenti. Non sarà effettuata l'autopsia. I pm della procura e i poliziotti stanno acquisendo la documentazione medica, rilasciata in ospedale. Già ieri, sono stati sentiti diversi presenti nel punto dell'impatto, per acquisire elementi utili e informazioni sulla dinamica dell'accaduto, compresi il sindaco Terenziano Di Stefano e l'assessore Romina Morselli, che si stavano recando al museo del mare per un sopralluogo prima dell'avvio ufficiale. Come abbiamo riferito ieri, il sindaco è stato tra i primi a soccorrere il giovane finito contro un marciapiede. Gli ha praticato il massaggio cardiaco ma a nulla è servito il trasferimento in ospedale. Toscano, che era in sella alla sua Honda, è morto subito dopo. Gli accertamenti necessari proseguiranno anche nei prossimi giorni.