Giornata mondiale della salute mentale, Csm locale aderisce: sarà illuminato di verde

Gela. Il centro di salute mentale di via Madonna del Rosario aderisce alla giornata mondiale della salute mentale. Il 10 ottobre, come accade in tante altre città, la struttura verrà illuminata di verde. Gli operatori e i responsabili del Csm locale accolgono l'iniziativa, sostenuta dal Dipartimento di salute mentale di Caltanissetta. Proprio a Caltanissetta, ci saranno collegamenti con tutti i Dipartimenti di salute mentale italiani. La struttura locale si trova a sostenere un carico consistente con pochissimo personale e in città i casi di disturbi e patologie sono in netto aumento.