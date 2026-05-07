Giornata fibromialgia, iniziative e dibattito con commissione e Cfu-Italia

La giornata dedicata alla fibromialgia

Gela. La città celebra la Giornata Mondiale della Fibromialgia, con un convegno sul tema e Palazzo di Città illuminato di viola. In occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia, che si celebra il 12 maggio, la commissione sanità e ambiente, in collaborazione con la referente dell’associazione Cfu-Italia (Comitato Fibromialgici Uniti), avvocato Carolina Macrì, organizza un momento di sensibilizzazione dedicato alla conoscenza e alla consapevolezza sulla fibromialgia. L’iniziativa si svolgerà presso la Pinacoteca alle ore 16:30 di martedì 12 maggio, con un convegno aperto alla cittadinanza, durante il quale verranno affrontati temi legati alla diagnosi, alla gestione della patologia e al supporto delle persone che convivono quotidianamente con questa sindrome spesso invisibile ma altamente invalidante. Il presidente della commissione Cascio, insieme ai componenti, i consiglieri Francesco Castellana e Armando Irti, sottolinea che "la fibromialgia è una condizione cronica caratterizzata da dolore muscolare diffuso, stanchezza, disturbi del sonno e altre problematiche che incidono significativamente sulla qualità della vita dei pazienti. La giornata mondiale rappresenta un’occasione fondamentale per accendere i riflettori su una realtà che coinvolge milioni di persone nel mondo e che necessita ancora di maggiore attenzione sociale e sanitaria".