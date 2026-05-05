Giardini "Demetra e Kore", mozione civici: "Comune riconosca area e impegno volontari"

La mozione in consiglio comunale

Gela. Il gruppo consiliare "Una buona Idea", al fine di riconoscere e premiare un ottimo esempio di cittadinanza attiva, ha presentato una mozione in consiglio comunale, attraverso la quale impegnerà l'amministrazione a riconoscere e istituzionalizzare i "Giardini di Demetra e Kore", sul lungomare. Il lavoro instancabile dei volontari dell' associazione "Gela che Cambia" ha trasformato quella che era una vera e propria discarica in un parco che consente anche l' accesso alle baie sottostanti. Naturalmente, in maniera preventiva è stata chiesta l'autorizzazione alla capitaneria di porto. Con questa mozione i consiglieri civici vogliono premiare l'azione dei volontari e impegnare l'amministrazione a un ulteriore sforzo per un tratto del lungomare che ogni anno registra sempre maggiore affluenza.