Gianni De Gennaro si è ucciso, l’ex capo della Polizia era indagato per depistaggio sulla strage di Via d’Amelio

De Gennaro, sconvolto per l'inchiesta di Caltanissetta, si sarebbe recato da solo nella sua casa di campagna in Toscana e si è sparato.

ROMA (ITALPRESS) – L’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro si è ucciso. E’ quanto riporta il Corriere.it. De Gennaro, sconvolto per l’inchiesta di Caltanissetta, si sarebbe recato da solo nella sua casa di campagna in Toscana e si è sparato. La famiglia si è allarmata perché non rispondeva al telefono e ha avvisato la polizia.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).