Ghelas, prosegue rilancio: affidamento su verde e annullati altri tagli lineari, incontro con i dipendenti

Gela. Ghelas, su più fronti, continua a essere oggetto di molte attenzioni amministrative. In giornata, nel corso di una lunga seduta di giunta, è stata approvata la delibera che conferma, anche per il 2026, un affidamento delle attività straordinarie di manutenzione del verde e degli interventi di eliminazione dei pericoli, sulla base delle indicazioni fornite dagli uffici municipali. La copertura è per un totale di 100 mila euro. I rapporti tra l'amministrazione comunale e il management dell'in house, piuttosto consolidati, certamente non possono sottovalutare la tenuta finanziaria della società. Il nuovo contratto prevede una metodologia diversa da quella del mero canone e il bilancio approvato di recente dà maggiore garanzie. Sindaco e assessori, accogliendo la ricostruzione tecnica condotta dal segretario generale Giovanni Curaba e dal management Ghelas, con l'amministratore Guido Siragusa, hanno autorizzato l'annullamento di ulteriori decurtazioni agli importi dovuti alla società. Un taglio lineare, deciso dalla precedente gestione amministrativa, che si è prolungato fino a buona parte del 2025. La delibera approvata revoca quella riduzione degli importi, allora decisa durante la fase di proroga ma ritenuta illegittima. Il totale, in questo caso, è di circa 131 mila euro. Sono state analizzate dettagliatamente, pure in fase di controllo analogo, le note fatte pervenire dall'azienda. Nella delibera, viene sottolineato come ci sia stato un cambio di rotta notevole nei rapporti con l'in house, che da diversi mesi è sempre più presente nelle attività affidate da Palazzo Città. “Constatato che dagli atti ufficiali del Comune risulta che, prima della dichiarazione dello stato di dissesto finanziario, giusta deliberazione consiliare n.199 del 13.11.2023, l’attenzione riservata dall’ente ai rapporti con la propria in house, non è stata proporzionata al riconoscimento ufficiale dell’utilità che la stessa società ha avuto e continua ad avere ai fini dell’assolvimento da parte degli uffici comunali delle funzioni istituzionali dell’ente”, viene specificato nella delibera avallata dalla giunta e definita dal segretario Curaba. Altri tagli lineari dei canoni erano stati annullati, in precedenza. In serata, il manager Guido Siragusa ha incontrato i dipendenti, per i saluti natalizi. Insieme a lui, gli assessori Giuseppe Fava e Romina Morselli, tra i più convinti che Ghelas possa essere rilanciata in maniera strutturale. Non a caso, al pari del sindaco, dimostrano di avere piena fiducia nel lavoro di Siragusa, indipendentemente da eventuali ragionamenti di sottogoverno politico.