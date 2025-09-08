Ghelas, confronto anche sulla gestione del contratto: vanno avanti verifiche tecniche

La volontà condivisa dall'amministrazione e dal management non si discosta dalla tutela dei conti e dallo sviluppo della programmazione dei lavori di Ghelas

Gela. Il dialogo tra l'amministrazione comunale e il management della municipalizzata Ghelas va avanti e negli scorsi giorni l'approfondimento è stato condotto sul nuovo contratto. Mensilmente, si farà il punto della situazione, anche rispetto ai pagamenti che l'ente comunale deve versare alla società in house, in questi mesi assai impegnata su più fronti, proprio per volontà dell'amministrazione. Con il nuovo contratto, come ha più volte riferito il manager Guido Siragusa, l'azienda deve necessariamente fare utili, a tutela degli equilibri di bilancio, senza canone garantito. Su questo si sono concentrate le verifiche, in presenza del sindaco Di Stefano, dello stesso manager, del dirigente di riferimento e del segretario generale Curaba. Parallelamente, viene focalizzato l'obiettivo immediato, quello del bilancio della multiservizi, che dovrebbe essere chiuso e presentato in assemblea, entro la prima decade di ottobre. La volontà condivisa dall'amministrazione e dal management non si discosta dalla tutela dei conti e dallo sviluppo della programmazione dei lavori di Ghelas, che nonostante le limitate risorse di personale è ampiamente impegnata in attività in varie aree del perimetro urbano. Contratto, pagamenti e bilancio, sono punti imprescindibili, in attesa poi di definire la voce dei crediti che l'azienda ritiene pienamente provati mentre Palazzo di Città, al momento, non ha riconosciuto. Il manager Ghelas ha attivato azioni giudiziarie per il recupero.