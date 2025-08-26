Gestione rifiuti, difficoltà idriche e forte erosione: domani dibattito sul futuro di Marina di Butera

L’incontro, sollecitato anche da diversi residenti, parte dalla segnalazione di problematiche inerenti la gestione dei rifiuti, la distribuzione idrica e la corretta gestione della spiaggia soggetta a forte erosione

Gela. Domani, mercoledì 27 agosto, dalle ore 17, Legambiente Caltanissetta ha organizzato un incontro pubblico, presso Riviera Village di C.da Desusino, dal titolo “Quale futuro per Marina di Butera”. L’incontro, sollecitato anche da diversi residenti, parte dalla segnalazione di problematiche inerenti la gestione dei rifiuti, la distribuzione idrica e la corretta gestione della spiaggia soggetta a forte erosione. L’appuntamento sarà anche l’occasione per presentare il Piano di Utilizzo del Demanio Maritmo di Butera (P.U.D.M.), pre-adottato con delibera del Consiglio Comunale il 2 settembre 2024, ancora oggi in attesa della verifica di assoggettabilità a V.A.S. da parte dell’Assessorato regionale Territorio e Ambiente. All’incontro sono stati invitati a partecipare, oltre ai cittadini residenti (Desusino, Tenutella, Falconara), il Presidente Srr4 (Gianfilippo Bancheri), l’amministratore unico di Impianti Srr (Giovanna Picone), il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (Walter Tesauro), insieme ad alcuni consiglieri provinciali, il Sindaco di Butera Giovanni Zuccalà e il Direttore Caltaqua (Andrea Gallè).