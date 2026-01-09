Genova, maxi sequestro all’interno del Porto di 2 tonnellate di cocaina

GENOVA (ITALPRESS) - I finanzieri del Comando Provinciale di Genova e i funzionari del Reparto Antifrode dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Genova hanno sequestrato, presso il bacino portuale...

GENOVA (ITALPRESS) - I finanzieri del Comando Provinciale di Genova e i funzionari del Reparto Antifrode dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Genova hanno sequestrato, presso il bacino portuale di Sampierdarena, 2.109 panetti contenenti, al lordo del confezionamento, un quantitativo complessivo di oltre 2 tonnellate di sostanza stupefacente che, a seguito di analisi speditiva effettuata al momento del controllo, è risultata essere cocaina purissima. L'ingente quantitativo era occultato all'interno di 87 sacchi di juta variopinti, avvolti in reti di nylon ed è stato rinvenuto dai funzionari doganali e dai finanzieri all'interno di un container proveniente dal Sud America, partito da uno dei principali porti colombiani.

L'attività è il risultato di un'intensa attività di controllo effettuata sulle rotte commerciali che collegano, tra l'altro, il Sud America con il porto di Genova, che storicamente rappresenta un crocevia dei flussi commerciali per l'Europa. I 2.380 Kg. di sostanza stupefacente sequestrata, qualora immessa sul mercato, avrebbe generato alle organizzazioni criminali ingenti guadagni, per un valore stimato intorno a 1,5 miliardi di euro.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Adm