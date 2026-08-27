Il 28 agosto Mons. Gisana presiede a Gela una veglia ecumenica con le Chiese Evangeliche per la sanità pubblica.

Gel - Domani, 28 agosto 2026, alle ore 20, la Parrocchia San Giacomo di Gela ospiterà una Veglia Ecumenica di Preghiera dedicata al tema della sanità pubblica, con l'iniziativa che si terrà simbolicamente davanti all'Ospedale Vittorio Emanuele della città.

A presiedere la celebrazione sarà S.E. Mons. Rosario Gisana, Vescovo di Piazza Armerina, che guiderà il momento di preghiera insieme alle Chiese Evangeliche di Gela, in un segno di condivisione ecumenica.

L'invito a partecipare è esteso a tutto il clero di Gela, alle parrocchie cittadine, alle realtà parrocchiali e ai nove Comitati di Quartiere delle aree urbane della città.

Il tema conduttore dell'iniziativa è racchiuso nello slogan diffuso per l'occasione: "Nel disagio della sanità la Chiesa di Cristo prega e supplica, ama e soffre per una degna sanità pubblica". Un appuntamento che punta a unire la comunità gelese in un momento di riflessione e preghiera condivisa per il bene della città e per una sanità pubblica più dignitosa.