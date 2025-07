Gela, ufficiale l’addio di Maydana. Sfuma il rinnovo

L’argentino ha deciso dunque di non proseguire la sua esperienza in maglia biancazzurra, nonostante il club presieduto da Toti Vittoria fosse intenzionato a trattenerlo per la Serie D, e ha deciso di fare le valige e di partire verso altri lidi.

Gela. Marcos Maydana è un nuovo giocatore del Birkirkara, compagine militante nel campionato di Serie A maltese che, quest’estate, si giocherà la qualificazione per la prossima Uefa Conference League. Ve l’avevamo annunciato negli scorsi giorni e, adesso, è arrivata l’ufficialità. L’argentino ha deciso dunque di non proseguire la sua esperienza in maglia biancazzurra, nonostante il club presieduto da Toti Vittoria fosse intenzionato a trattenerlo per la Serie D, e ha deciso di fare le valige e di partire verso altri lidi.

“Gli investimenti fatti dai club maltesi si traducono in grande competizione in campo - afferma Marcos Maydana in un comunicato pubblicato sulle pagine social del Birkirkara - sono entusiasta di unirmi alla squadra e darò il massimo”.