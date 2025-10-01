Gela si illumina di rosa per la prevenzione: al via l’iniziativa “Ottobre Rosa – Illuminare la Prevenzione”

A Gela, il messaggio passerà attraverso la luce rosa che, per una settimana, illuminerà la statua di Cerere: un simbolo di speranza, solidarietà e impegno collettivo.

Gela. Un gesto simbolico, ma di grande valore sociale: è questo il significato dell’evento “Ottobre Rosa – Illuminare la Prevenzione”, promosso dal Comune di Gela in collaborazione con la Fondazione AIRC.

L’appuntamento è per venerdì 3 ottobre 2025 alle ore 19:00, in Piazza Umberto I, dove la statua di Cerere verrà illuminata di rosa. La cerimonia segnerà l’avvio di una settimana dedicata alla sensibilizzazione, dal 3 al 9 ottobre, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione oncologica femminile e, in particolare, del tumore al seno. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Gela, vedrà la presenza del sindaco Terenziano Di Stefano, dell’assessore ai Servizi sociali e pari opportunità Valeria Caci, della Presidente del Consiglio comunale Paola Giudice e della Commissione consiliare Servizi sociali, presieduta da Lorena Alabiso.

“L’illuminazione in rosa della statua di Cerere – spiegano gli organizzatori – rappresenta un gesto potente e visibile, capace di accendere la consapevolezza della cittadinanza su un tema fondamentale: la prevenzione della salute della donna”. L’evento è aperto a tutti i cittadini, che sono invitati a partecipare per sostenere la cultura della prevenzione e per dimostrare vicinanza a tutte le donne che affrontano con coraggio la malattia. Ottobre Rosa, mese internazionale dedicato alla lotta contro il tumore al seno, è un’occasione per ricordare che la prevenzione e la diagnosi precoce rappresentano strumenti indispensabili per salvare vite. A Gela, il messaggio passerà attraverso la luce rosa che, per una settimana, illuminerà la statua di Cerere: un simbolo di speranza, solidarietà e impegno collettivo.