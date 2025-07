Gela, si avvicina l’arrivo di Maltese. Primi contatti con Andrea Russotto

Ormai in dirittura d’arrivo la trattativa con Dario Maltese. Primi contatti, invece, con Andrea Russotto, anche se l’accordo fra le parti è ancora distante.

Gela. “A breve, il silenzio lascerà spazio al rumore delle firme. Il Gela Calcio è pronto a muovere i primi colpi, con idee chiare e ambizioni forti. Il mercato sta per accendersi: tenetevi pronti”: con queste parole il Gela riaccende l’entusiasmo e lascia presagire che, già nelle prossime ore, potrebbero essere ufficializzati diversi colpi di mercato, oltre che riconferme. In dirittura d’arrivo la trattativa con Dario Maltese, mediano del ‘92 che l’anno scorso ha militato nella Nissa e che vanta più di 200 presenze in Serie C, oltre che 12 presenze in B con la casacca del Latina. Il palermitano andrebbe ad occupare il posto in campo lasciato vacante da Privitera e Bossa. Un altro obiettivo del Gela è Andrea Russotto. L’accordo fra le parti è ancora lontano ma ci sono stati diversi contatti con l’ex numero 10 del Siracusa, che vanta una consistente esperienza tra Serie A e B. Il Gela aveva già sondato l’attaccante romano nel corso dell’ultimo calciomercato invernale ma la trattativa non era andata in porto. L’addio di Russotto dal Siracusa, adesso, potrebbe agevolare la trattativa, che rimane comunque complicata visto l’elevato ingaggio che percepisce l’ex Catania. Intanto è stata formalizzata ieri l’iscrizione al prossimo torneo di Serie D. Il sodalizio con a capo Toti Vittoria, dunque, dopo una stagione di sacrifici di tutti i tipi può finalmente festeggiare l’approdo in D dopo gli ultimi adempimenti previsti dalla normativa. Un’iscrizione arrivata di fatto sul filo del rasoio, a meno di 24 ore dalla scadenza prevista, tenendo sulle spine la tifoseria fino all’ultimo. Un nodo finalmente sciolto che permette ad Aurelio Lo Bianco di muoversi sul mercato più agevolmente vista l’iscrizione effettuata nella giornata di ieri.