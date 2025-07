Il Gela riparte dalle conferme: Cacciola sarà l'allenatore anche per il campionato di serie D

Cacciola, che al suo arrivo a settembre ha firmato un biennale, nel corso dell’anno ha dichiarato a più riprese di voler guidare il sodalizio gelese anche in D

Gela. Sarà mister Gaspare Cacciola l’allenatore del Gela nella prossima stagione. Dopo aver condotto il club con a capo Toti Vittoria verso il salto di categoria in Serie D, il tecnico ex Giarre e Siracusa rimane in biancazzurro per un altro anno. Cacciola, che al suo arrivo a settembre ha firmato un biennale, nel corso dell’anno ha dichiarato a più riprese di voler guidare il sodalizio gelese anche in D.

Questo il comunicato pubblicato dalla società biancazzurra: “Il Gela Calcio è lieto di annunciare il rinnovo di contratto con mister Gaspare Cacciola fino al 30 giugno 2027, che continuerà a guidare i biancazzurri anche nel prossimo campionato di Serie D. Arrivato alla seconda giornata, Cacciola ha firmato una stagione straordinaria: miglior attacco, miglior difesa, capocannoniere con Cocimano e la storica promozione in Serie D, ribaltando nei playoff il 2-0 contro il Canosa dopo aver eliminato il Venafro. Tecnico di esperienza con 29 risultati positivi nell’annata appena conclusa, Cacciola rappresenta perfettamente i valori di lavoro, passione e professionalità che il nostro club porta avanti. Mister, insieme puntiamo ancora più in alto”.