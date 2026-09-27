Oggi l'inaugurazione della nuova Centrale Operativa Procivis, intitolata a Ferrera e Granvillano. Presentato anche il progetto Hermes.

Gela - Oggi, alle 10.30, la Pubblica Assistenza Procivis OdV - Protezione Civile inaugura a Gela la nuova Centrale Operativa, che sarà intitolata a Giacomo Ferrera e Maria Granvillano, storici volontari e fondatori dell'Associazione CB Vittoria Costa e del Servizio Emergenza Radio Protezione Civile.

La cerimonia si aprirà con la benedizione dei locali da parte di don Raimondo Giammusso. Momento centrale sarà lo svelamento della targa commemorativa, affidato ad Antonio, fratello della volontaria scomparsa.

Nel corso della mattinata verrà inoltre presentato ufficialmente HERMES, il nuovo progetto sviluppato da Procivis per supportare i Comuni nella comunicazione alla cittadinanza e nell'allerta rapida in caso di emergenza.

Con questa iniziativa l'associazione conferma il proprio impegno su tecnologia e formazione, puntando a diffondere la cultura della protezione civile a partire dalle scuole.