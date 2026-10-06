Gela - Previsioni per il 7 ottobre 2026: nubi e piogge intermittenti, caldo tardivo

Gela, 7 ottobre 2026: giornata con nubi e precipitazioni locali, massime intorno a 29 °C e venti generalmente deboli. Scopri i dettagli orari.

Una giornata che mescola un clima ancora tiepido con annuvolamenti e rovesci intermittenti: chi ha in programma attività all'aperto a Gela dovrà tenere d'occhio le ore centrali. Di seguito il quadro orario per orientarsi sulle principali condizioni.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

La giornata comincia con cielo coperto e temperature intorno a 21,5 °C. Umidità elevata (79%) e venti deboli da ESE a circa 1,3 m/s (raffiche fino a 2,7 m/s). Precipitazioni assenti (0 mm) e visibilità normale.

Prima mattina (03:00)

Si attendono nubi sparse e un leggero calo termico a 20,5 °C; probabilità di pioggia molto bassa (pop ~4%). Vento debole da est-sud-est a ~1,2 m/s e umidità attorno all'81%.

Mattina (06:00)

Cielo nuvoloso con nubi più compatte (copertura ~84%) e temperatura in aumento a 22,7 °C. Probabilità di pioggia moderata (pop ~28%) ma senza accumuli significativi al risveglio (0 mm registrati in questa fascia). Vento leggero da NE attorno a 2,0 m/s.

Mezza mattinata (09:00)

Arrivano i primi rovesci: pioggia leggera con accumulo previsto di circa 0,16 mm nelle tre ore. La temperatura sale a 27,2 °C; umidità scende al 60% rispetto alle prime ore. Vento da S/SO intorno a 3,7 m/s con raffiche fino a 7,7 m/s. Possibile instabilità locale, tenere un ombrello a portata di mano.

Mezzogiorno (12:00)

Picco di precipitazioni nel periodo: pioggia leggera ma più insistente con circa 1,29 mm nelle tre ore e visibilità ridotta (circa 4.058 m). Temperatura massima prevista della giornata intorno a 28,8 °C; percepita più calda (felt 31,97 °C) per l'alto contenuto di umidità. Vento da S/SO a ~4,2 m/s, raffiche fino a 8,3 m/s.

Primo pomeriggio (15:00)

Ancora pioggia leggera con accumulo stimato di 1,43 mm nelle tre ore successive; temperatura in lieve calo a 27,2 °C. Copertura nuvolosa intorno al 50% e vento sempre moderatamente debole da SO a ~3,2 m/s (raffiche fino a 6,1 m/s).

Tardo pomeriggio (18:00)

Fenomeni in esaurimento: residui rovesci con circa 0,11 mm nelle tre ore e temperatura che scende a 24,9 °C. Nuvolosità sostanziosa (88%) e umidità elevata (84%). Venti molto deboli (~1,2 m/s) e visibilità in ripresa.

Sera (21:00)

Serata con nubi sparse, temperatura intorno a 24,0 °C e probabilità di pioggia nulla nelle prime ore della notte. Vento debole ~1,5 m/s con raffiche fino a 2,7 m/s; pressione stabile intorno a 1019 hPa.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 7 ottobre 2026 una giornata tiepida ma instabile: piogge leggere intermittenti soprattutto tra mattina e primo pomeriggio (accumuli concentrati tra 09:00 e 15:00, fino a ~2,9 mm totali), temperature da circa 20,5 °C a 28,8 °C, e venti generalmente deboli con raffiche locali fino a ~8,3 m/s. Pressione intorno a 1018–1020 hPa e umidità relativa elevata nelle ore serali. Consiglio pratico: prevedere protezione per la pioggia durante le ore centrali della giornata.