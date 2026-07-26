Gela, previsioni per il 27 luglio 2026: caldo, umidità e nubi variabili

A Gela il 27 luglio 2026: giornata calda e umida con nubi sparse, vento generalmente debole e nessuna pioggia prevista.

La giornata del 27 luglio 2026 a Gela si prospetta calda e umida, con cielo variabilmente nuvoloso ma senza precipitazioni attese. Le sensazioni di caldo saranno accentuate in alcune fasce orarie, mentre il vento rimarrà generalmente debole con un breve rinforzo mattutino.

Dettaglio Previsioni

Notte Condizione principale: nubi sparse, temperatura elevata per la notte. Nella fascia delle 00:00 la temperatura si attesta sui 26,1 °C con umidità intorno al 79% e punto di rugiada 21,7 °C. Pressione 1015 hPa. Vento debole da circa 229° (Sud-Ovest) a 1,2 m/s con raffiche fino a 1,7 m/s. Probabilità di precipazioni: 0 (nessuna precipitazione prevista). Visibilità 10 km.

Prima mattina Condizione principale: notte ancora calda, ventilazione debole da ENE. Alle 03:00 la temperatura scende lievemente a 25,6 °C, umidità 78% e punto di rugiada 21,4 °C. Pressione 1014 hPa. Vento da ~65° (Est-Nord-Est) a 2,8 m/s, con raffiche dello stesso valore. Cielo con nubi sparse (circa 70%). Nessuna pioggia prevista.

Mattina Condizione principale: aumento termico con umidità ancora alta. Alle 06:00 si registra un aumento a 27,4 °C, umidità 70% e punto di rugiada 20,2 °C; pressione 1015 hPa. Vento da SE (~124°) intorno a 2,8 m/s, raffiche fino a 3,0 m/s. Sensazione di caldo: la temperatura percepita è più elevata (feels like 29,6 °C). Cielo parzialmente nuvoloso.

Mezza mattinata Condizione principale: rinforzo del vento dal settore meridionale. Alle 09:00 la temperatura sale a 28,6 °C con umidità 70% e punto di rugiada 21,4 °C; pressione 1015 hPa. Vento più deciso da S (~184°) a 6,5 m/s con raffiche fino a 7,6 m/s, il valore di vento più rilevante della giornata. Cielo con nubi sparse (77%). Nessuna precipitazione attesa.

Mezzogiorno Condizione principale: caldo afoso e moderata nuvolosità. Alle 12:00 la temperatura è attorno a 28,4 °C, umidità 73% e punto di rugiada 22,2 °C; pressione 1015 hPa. Vento da circa 194° a 3,3 m/s con raffiche fino a 4,5 m/s. Temperatura percepita elevata (feels like ~31,9 °C), quindi sensazione di afa. Copertura nuvolosa intorno al 68%.

Primo pomeriggio Condizione principale: massima diurna e maggior soleggiamento. Alle 15:00 si raggiunge il picco termico a 29,2 °C con umidità 71% e punto di rugiada 21,2 °C; pressione 1013 hPa. Vento debole da ~220° (Sud-Ovest) a 1,9 m/s, nuvolosità ridotta al 31% e sensazione di caldo marcata (feels like 33,5 °C). Condizioni favorevoli a maggiore insolazione.

Tardo pomeriggio Condizione principale: attenuazione del caldo e vento molto debole. Alle 18:00 la temperatura scende a 27,9 °C, umidità 70% e punto di rugiada 21,0 °C; pressione 1013 hPa. Vento molto debole da ~239° a 0,7 m/s. Nuvolosità variabile intorno al 59% e sensazione termica ancora calda (feels like ~30,5 °C).

Sera Condizione principale: cielo più coperto e notte calda. Alle 21:00 si prevede 27,3 °C con umidità salita al 79% e punto di rugiada 22,3 °C; pressione 1014 hPa. Vento molto debole da ~299° (Ovest-Nord-Ovest) a 0,9 m/s. Copertura nuvolosa elevata (90%, "cielo coperto"). Nessuna precipitazione prevista, sensazione di afa notturna (feels like ~30,2 °C).

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 27 luglio 2026 una giornata calda e umida, con assenza di pioggia (pop 0% su tutte le fasce) e nuvolosità variabile: più compatta la sera e nella notte, parzialmente soleggiata nel primo pomeriggio. I venti saranno generalmente deboli, con un rinforzo mattutino intorno alle 09:00 (fino a ~7,6 m/s). Massima prevista intorno a 29 °C, ma la temperatura percepita potrà superare i 33 °C nelle ore più calde. Mantieniti idratato e, se possibile, evita le attività più faticose nelle ore centrali della giornata.