Gela, previsioni per il 2 giugno 2026: cielo sereno e temperature miti

A Gela il 2 giugno 2026 giornata prevalentemente soleggiata, temperature tra 20°C e 23°C e venti deboli; aggiornamenti in dettaglio.

Domani a Gela si profila una giornata tranquilla dal punto di vista meteorologico: cielo limpido e condizioni stabili favoriranno attività all'aperto, con brezze leggere che non impediranno il comfort. Di seguito il quadro orario per pianificare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) La notte inoltrata si presenta serena con temperatura intorno a 20,1 °C e umidità elevata (88%). Pressione stabile a 1016 hPa. Vento debole da Ovest (264°, 2.4 m/s) con raffiche fino a 3.5 m/s. Visibilità buona (10 km). Precipitazioni assenti (probabilità 0%, 0 mm).

Prima mattina (03:00) Continua la limpidezza del cielo: cielo sereno e temperatura leggermente superiore ai 20 °C (20,1 °C). Umidità al 87%, pressione 1016 hPa. Vento molto debole da NNW (334°, 1.7 m/s) con raffiche attorno a 2.2 m/s. Nessuna pioggia attesa.

Mattina (06:00) Al sorgere del sole si attendono condizioni ancora soleggiate; temperatura in lieve aumento a 21,1 °C e umidità in calo al 78%. Pressione 1017 hPa. Vento praticamente calmo (246°, 0.6 m/s). Visibilità ottima e cielo terso.

Mezza mattinata (09:00) Mattinata soleggiata con temperatura che raggiunge circa 22,4 °C e umidità al 72%. Pressione intorno a 1017 hPa. Vento da WSW (246°, 3.8 m/s) con raffiche leggere; condizioni ideali per attività all'aria aperta.

Mezzogiorno (12:00) A metà giornata si conferma il soleggiamento prevalente: temperatura sui 23,2 °C, umidità 71% e pressione 1017 hPa. Il vento rinforza lievemente da WSW (237°, 6.2 m/s) con raffiche fino a 7.5 m/s; attenzione a chi si trova in mare aperto o su imbarcazioni leggere.

Primo pomeriggio (15:00) Pomeriggio caldo e sereno con temperatura stabile attorno ai 23,1 °C e umidità sul 71%. Pressione 1016 hPa. Vento moderato da WSW (240°, 5.3 m/s) con raffiche fino a 6.7 m/s. Cielo praticamente sgombro da nubi (copertura ~2%).

Tardo pomeriggio (18:00) Verso il tardo pomeriggio lieve diminuzione della temperatura a 22,2 °C e aumento dell'umidità al 77%. Pressione in lieve calo a 1015 hPa. Vento indebolito (246°, 2.6 m/s) con raffiche contenute. Condizioni ancora serene.

Sera (21:00) La serata torna calma e tersa, con temperatura attorno a 21,4 °C e umidità al 81%. Pressione 1016 hPa. Vento quasi assente (255°, 0.6 m/s). Nessuna pioggia prevista; visibilità buona.

Riepilogo del giorno

Nel complesso il 2 giugno 2026 a Gela sarà una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature miti tra 20 °C e 23 °C e venti generalmente deboli con rinforzi brevi nel corso della giornata (massime raffiche attese intorno a 7–8 m/s a mezzogiorno). Precipitazioni non previste (probabilità 0%). Condizioni favorevoli per attività all'aperto, con attenzione solo alle raffiche di vento a metà giornata se si pratica la navigazione costiera.