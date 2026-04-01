Gela, previsioni per il 2 aprile 2026: giornata instabile con piogge e venti in rinforzo

Gela - 2 aprile 2026: piogge intermittenti, temperature intorno a 10–15 °C e venti in aumento nel pomeriggio. Dettaglio orario per organizzare la giornata.

L'aria su Gela per il 2 aprile 2026 si presenta piuttosto instabile: alternanza di rovesci e schiarite, con venti che tendono a rinforzare nel corso della giornata. Nel testo seguente troverete il dettaglio orario e un riepilogo finale per programmare uscite e attività.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): Temperature intorno a 11,6 °C, umidità 87% e pressione 993 hPa. Si prevedono piogge leggere con accumulo di circa 1,8 mm nelle 3 ore (probabilità precipitazioni 100%). Vento moderato da NW a circa 4,0 m/s con raffiche fino a 4,1 m/s. Cielo coperto.

Prima mattina (03:00): Temperature in calo a 10,6 °C, umidità 85% e pressione ancora 993 hPa. Pioggia moderata prevista con 3,3 mm nelle 3 ore (pop 100%). Vento debole da N, circa 1,4 m/s. Cielo molto nuvoloso. Consigliata cautela per strada e possibili pozzanghere.

Mattina (06:00): Leggera ripresa termica a 11,3 °C, umidità 75% e pressione 993 hPa. Ancora pioggia leggera con circa 1,4 mm nelle 3 ore (pop 100%). Vento debole da N-NW a 2,0 m/s. Nuvolosità alta e visibilità buona. Possibili schiarite intermittenti.

Mezza mattinata (09:00): Aumento della temperatura a 13,3 °C, umidità 66% e pressione 995 hPa. Cielo con nubi sparse e al momento precipitazioni assenti (pop 0%). Vento da O-NO a circa 3,5 m/s. Condizioni favorevoli per attività all'aperto ma con nuvolosità residua.

Mezzogiorno (12:00): Temperatura massima prevista intorno a 15,0 °C, umidità 68% e pressione 994 hPa. Possibili piogge leggere con accumulo intorno a 0,9 mm nelle 3 ore (pop 80%). Vento in significativo aumento da O a 8,0 m/s con raffiche più forti; attenzione alla sensazione di vento freddo.

Primo pomeriggio (15:00): Discesa della temperatura a 13,3 °C, umidità 73% e pressione 996 hPa. Prevista pioggia leggera con circa 1,2 mm nelle 3 ore (pop 100%). Vento sostenuto da NW a 11,3 m/s con raffiche fino a 12,8 m/s: condizioni di mare mosso e possibile disagio per attività esposte al vento.

Tardo pomeriggio (18:00): Temperatura stabile sui 13,1 °C, umidità 72% e pressione 998 hPa. Cielo coperto ma senza precipitazioni significative previste nelle 3 ore (pop ~79%). Vento da NW intorno a 7,8 m/s con raffiche fino a 9,9 m/s; persistono condizioni ventilate.

Sera (21:00): Temperature intorno a 12,7 °C, umidità 78% e pressione 1000 hPa. Nubi sparse e precipitazioni al momento non attese (pop 0%). Vento da NW a 7,6 m/s con raffiche fino a 8,2 m/s. Serata relativamente mite ma ventilata.

Riepilogo del giorno

Gela vedrà una giornata instabile il 2 aprile 2026: piogge intermittenti soprattutto nella notte, nelle prime ore del mattino e nel primo pomeriggio, con accumuli moderati nelle fasi più attive (fino a oltre 3 mm in una singola finestra). Le temperature oscilleranno tra circa 10–15 °C, quindi miti ma con sensazione variabile per vento e pioggia. Il vento aumenterà nel corso della giornata raggiungendo valori sostenuti nel pomeriggio (intorno a 11 m/s con raffiche oltre 12 m/s): prestare attenzione in mare e alle attività all'aperto esposte al vento. Per spostamenti e attività ricordare ombrello e giacca antivento.