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Gela, previsioni per il 17 marzo 2026: giornata prevalentemente grigia con piogge leggere

A Gela il 17 marzo 2026 attese nubi e piogge leggere a tratti, temperature intorno ai 13–15°C e venti moderati: i dettagli ora per ora.

A cura di Meteorologo
16 marzo 2026 15:00
Gela, previsioni per il 17 marzo 2026: giornata prevalentemente grigia con piogge leggere -
Meteo
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Domani a Gela la giornata si aprirà su condizioni prevalentemente nuvolose con fenomeni deboli e intermittenti. Non si tratta di un peggioramento intenso, ma la persistenza di nubi e qualche pioggia leggera renderà la giornata grigia e fresca; conviene pianificare spostamenti con un riparo a portata di mano.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)Cielo coperto con temperatura intorno a 14,3 °C. Vento da NE a 4,35 m/s con raffiche fino a 8,5 m/s. Pressione sui 1006 hPa, umidità circa 80%. Fenomeni: precipitazioni assenti nelle tre ore precedenti (0 mm), visibilità buona (10 km).

Prima mattina (03:00)Pioggia leggera intermittente con probabilità elevata (pop 92%). Accumulo stimato: 0,62 mm nelle tre ore. Temperatura in calo a 12,8 °C, umidità 85%. Vento da NNE a 5,5 m/s, raffiche fino a 11,6 m/s. Cielo molto nuvoloso (93%).

Mattina (06:00)Pioggia leggera persistente, il periodo più piovoso della giornata: accumulo previsto 1,85 mm nelle tre ore. Temperatura intorno a 12,7 °C, umidità 79%. Vento da ENE a circa 6,9 m/s con raffiche fino a 13,1 m/s. Nuvolosità alta (90%).

Mezza mattinata (09:00)Pioggia leggera in attenuazione: ulteriori 0,37 mm attesi. Temperature in risalita fino a 14,2 °C, vento da E a 8,5 m/s con raffiche fino a 13,2 m/s. Nuvolosità molto consistente (94%), umidità 75%.

Mezzogiorno (12:00)Residua pioggia debole con accumulo stimato 0,22 mm; cielo molto nuvoloso (98%). Massima diurna attesa intorno a 15,2 °C. Vento più sostenuto da ENE a 10,5 m/s, raffiche fino a 13,5 m/s. Umidità 74%.

Primo pomeriggio (15:00)Piovaschi intermittenti con accumulo residuo di 0,19 mm nelle tre ore. Temperatura prevista 14,6 °C, vento in leggero calo a 7,9 m/s (raffiche circa 11,0 m/s). Nuvolosità ancora elevata (84%).

Tardo pomeriggio (18:00)Tendenza a miglioramento: precipitazioni molto improbabili (pop 4%), cielo con nubi residue e aperture (72%). Temperatura in decrescita a 13,2 °C, vento 5,0 m/s con raffiche fino a 8,0 m/s. Pressione in aumento a 1011 hPa.

Sera (21:00)Cielo nuvoloso ma generalmente asciutto. Temperatura intorno a 12,9 °C, umidità 83%, vento debole da NNE a 4,5 m/s (raffiche 5,5 m/s). Visibilità costante a 10 km.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 17 marzo 2026 una giornata prevalentemente nuvolosa con piogge leggere intermittenti, più probabili nella notte e durante la mattina fino al primo pomeriggio. Le temperature oscilleranno fra circa 12,7 °C e 15,2 °C. Venti da NE-ENE, moderati con raffiche fino a ~13–13,5 m/s. Consiglio pratico: portare un ombrello e prestare attenzione a raffiche locali, specie lungo la fascia costiera.

Previsioni meteo 17 marzo 2026

00:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +14.3° (perc. +13.8°)
Precip. -
Vento 4.4 NE (max 8.5)
Umidità 80%
03:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +12.8° (perc. +12.4°)
Precip. 0.62mm (prob. 92%)
Vento 5.5 NE (max 11.6)
Umidità 85%
06:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +12.7° (perc. +12.1°)
Precip. 1.85mm (prob. 100%)
Vento 6.9 NE (max 13.1)
Umidità 79%
09:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +14.2° (perc. +13.6°)
Precip. 0.37mm (prob. 61%)
Vento 8.5 E (max 13.2)
Umidità 75%
12:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +15.2° (perc. +14.7°)
Precip. 0.22mm (prob. 41%)
Vento 10.5 NE (max 13.5)
Umidità 74%
15:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +14.6° (perc. +14.2°)
Precip. 0.19mm (prob. 41%)
Vento 7.9 NE (max 11.0)
Umidità 77%
18:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +13.2° (perc. +12.7°)
Precip. -
Vento 5.0 NE (max 8.0)
Umidità 82%
21:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +12.9° (perc. +12.4°)
Precip. -
Vento 4.5 NE (max 5.5)
Umidità 83%
24:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +13.1° (perc. +12.5°)
Precip. -
Vento 3.1 N (max 3.5)
Umidità 81%
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