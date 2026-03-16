Gela, previsioni per il 17 marzo 2026: giornata prevalentemente grigia con piogge leggere

A Gela il 17 marzo 2026 attese nubi e piogge leggere a tratti, temperature intorno ai 13–15°C e venti moderati: i dettagli ora per ora.

Domani a Gela la giornata si aprirà su condizioni prevalentemente nuvolose con fenomeni deboli e intermittenti. Non si tratta di un peggioramento intenso, ma la persistenza di nubi e qualche pioggia leggera renderà la giornata grigia e fresca; conviene pianificare spostamenti con un riparo a portata di mano.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) – Cielo coperto con temperatura intorno a 14,3 °C. Vento da NE a 4,35 m/s con raffiche fino a 8,5 m/s. Pressione sui 1006 hPa, umidità circa 80%. Fenomeni: precipitazioni assenti nelle tre ore precedenti (0 mm), visibilità buona (10 km).

Prima mattina (03:00) – Pioggia leggera intermittente con probabilità elevata (pop 92%). Accumulo stimato: 0,62 mm nelle tre ore. Temperatura in calo a 12,8 °C, umidità 85%. Vento da NNE a 5,5 m/s, raffiche fino a 11,6 m/s. Cielo molto nuvoloso (93%).

Mattina (06:00) – Pioggia leggera persistente, il periodo più piovoso della giornata: accumulo previsto 1,85 mm nelle tre ore. Temperatura intorno a 12,7 °C, umidità 79%. Vento da ENE a circa 6,9 m/s con raffiche fino a 13,1 m/s. Nuvolosità alta (90%).

Mezza mattinata (09:00) – Pioggia leggera in attenuazione: ulteriori 0,37 mm attesi. Temperature in risalita fino a 14,2 °C, vento da E a 8,5 m/s con raffiche fino a 13,2 m/s. Nuvolosità molto consistente (94%), umidità 75%.

Mezzogiorno (12:00) – Residua pioggia debole con accumulo stimato 0,22 mm; cielo molto nuvoloso (98%). Massima diurna attesa intorno a 15,2 °C. Vento più sostenuto da ENE a 10,5 m/s, raffiche fino a 13,5 m/s. Umidità 74%.

Primo pomeriggio (15:00) – Piovaschi intermittenti con accumulo residuo di 0,19 mm nelle tre ore. Temperatura prevista 14,6 °C, vento in leggero calo a 7,9 m/s (raffiche circa 11,0 m/s). Nuvolosità ancora elevata (84%).

Tardo pomeriggio (18:00) – Tendenza a miglioramento: precipitazioni molto improbabili (pop 4%), cielo con nubi residue e aperture (72%). Temperatura in decrescita a 13,2 °C, vento 5,0 m/s con raffiche fino a 8,0 m/s. Pressione in aumento a 1011 hPa.

Sera (21:00) – Cielo nuvoloso ma generalmente asciutto. Temperatura intorno a 12,9 °C, umidità 83%, vento debole da NNE a 4,5 m/s (raffiche 5,5 m/s). Visibilità costante a 10 km.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 17 marzo 2026 una giornata prevalentemente nuvolosa con piogge leggere intermittenti, più probabili nella notte e durante la mattina fino al primo pomeriggio. Le temperature oscilleranno fra circa 12,7 °C e 15,2 °C. Venti da NE-ENE, moderati con raffiche fino a ~13–13,5 m/s. Consiglio pratico: portare un ombrello e prestare attenzione a raffiche locali, specie lungo la fascia costiera.