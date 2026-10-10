Gela — Previsioni meteo per l'11 ottobre 2026: giornata calda con breve pioggia a mezzogiorno

A Gela l'11 ottobre 2026 si prevede una giornata prevalentemente serena, con picco di temperature e una breve pioggia leggera a mezzogiorno: tutti i dettagli.

L'autunno mostra un volto mite a Gela: la giornata dell'11 ottobre 2026 si annuncia per lo più soleggiata, con un episodio di pioggia debole intorno a mezzogiorno. Di seguito il quadro orario per organizzare al meglio gli spostamenti e le attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo sereno. Temperatura intorno a 18,5 °C, umidità 71%, pressione 1012 hPa. Vento da NW a circa 4,3 m/s con raffiche fino a 7,7 m/s. Visibilità 10 km. Condizioni stabili e piacevoli per chi rientra tardi.

Prima mattina (03:00) — cielo sereno. Minima valutata sui 18,0 °C, umidità in lieve aumento al 75%. Vento più debole attorno a 3,0 m/s (raffiche fino a 5,6 m/s) da nord-ovest. Nessuna precipitazione prevista.

Mattina (06:00) — cielo sereno. Temperatura in leggero aumento a 19,0 °C, umidità 77%. Vento debole 2,4 m/s, raffiche fino a 4,5 m/s. Ottime condizioni per attività all'aperto nelle prime ore.

Mezza mattinata (09:00) — poche nuvole. Rapido aumento termico fino a 23,9 °C, umidità 58%, pressione 1012 hPa. Vento da NW attorno a 4,3 m/s con raffiche fino a 8,8 m/s. Cielo in prevalenza sereno ma con qualche innocua velatura.

Mezzogiorno (12:00) — pioggia leggera possibile. Massima prevista 28,5 °C, umidità 47%, probabilità di precipitazione circa 37%; accumulo atteso debole, circa 0,13 mm nelle tre ore. Vento sui 4,7 m/s con raffiche fino a 9,5 m/s. Breve passaggio instabile da tenere in conto, soprattutto per chi si trova all'aperto.

Primo pomeriggio (15:00) — cielo sereno. Temperatura che scende a 25,7 °C, umidità 48%. Vento intorno a 3,8 m/s (raffiche 7,3 m/s) da NW. È probabile che dopo l'episodio di mezzogiorno il cielo torni rapidamente a rasserenarsi.

Tardo pomeriggio (18:00) — cielo sereno. Temperatura sui 22,2 °C, umidità 65%, pressione in lieve salita a 1014 hPa. Vento moderato 3,3 m/s con raffiche fino a 5,9 m/s. Serata che si annuncia tranquilla e gradevole.

Sera (21:00) — poche nuvole. Temperatura intorno a 21,6 °C, umidità 77%. Vento debole 2,6 m/s (raffiche 4,7 m/s) da N-NE. Visibilità buona; condizioni ideali per chi resta in città.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà una giornata complessivamente mite e prevalentemente soleggiata, con temperature che oscillano da circa 18 °C di notte fino a un picco di 28,5 °C a mezzogiorno. Attenzione a un breve episodio di pioggia leggera intorno alle 12:00 (circa 0,13 mm e probabilità ~37%); per il resto cielo sereno o con poche nubi e venti da nord-ovest moderati. Consiglio pratico: portare una giacca leggera per la sera e, se si è all'aperto a mezzogiorno, considerare un riparo temporaneo per un possibile breve rovescio.