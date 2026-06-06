Gela, previsioni meteo per il 7 giugno 2026: giornata stabile con brezze leggere

A Gela il 7 giugno 2026 tempo prevalentemente stabile, temperature tra 22° e 26°C e vento debole. Leggi il dettaglio orario.

L'aria a Gela per il 7 giugno 2026 resterà complessivamente tranquilla, con assenza di precipitazioni e alternanza di cielo sereno e nubi sparse. Di seguito il quadro orario per pianificare la giornata con precisione.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

La notte sarà mite: 22,6 °C di temperatura e umidità intorno al 65%. Pressione sui 1017 hPa. Vento debole da nord-est a circa 2,0 m/s con raffiche fino a 2,0 m/s. Cielo con poche nuvole (copertura ~20%) e visibilità massima. Precipitazioni assenti (pop 0%).

Prima mattina (03:00)

Temperature attorno a 22,0 °C, umidità in calo al 59% e stessa pressione stagionale. Vento leggermente da nord-nord-est a 2,4 m/s (raffiche 2,4 m/s). Cielo con nubi sparse (copertura ~34%). Nessuna pioggia prevista.

Mattina (06:00)

Al mattino presto si alzano leggermente le temperature a 24,1 °C con umidità al 54%. Pressione a 1019 hPa. Vento debole orientato est-sud-est a circa 1,5 m/s (raffiche fino a 2,2 m/s). Condizioni generalmente stabili con nubi sparse e visibilità 10 km.

Mezza mattinata (09:00)

Punta termica della mattinata: 26,2 °C. Umidità 64% e pressione in leggero aumento (1020 hPa). Vento moderato da sud-sud-ovest intorno a 4,9 m/s con raffiche fino a 4,9 m/s. Cielo sereno (copertura ~9%). Nessuna precipitazione prevista.

Mezzogiorno (12:00)

Temperature intorno a 23,7 °C, umidità 64% e pressione 1019 hPa. Vento da sud a circa 3,8 m/s con raffiche fino a 4,1 m/s. Condizioni soleggiate, cielo sereno (copertura ~8%), ottima visibilità.

Primo pomeriggio (15:00)

Leggero calo termico a 23,2 °C con umidità 68% e pressione stabile. Vento da sud-sud-ovest intorno a 4,9 m/s e raffiche fino a 5,5 m/s; aumento della nuvolosità a nubi sparse (copertura ~36%). Precipitazioni assenti (pop 0%).

Tardo pomeriggio (18:00)

Serata in avvicinamento con 22,7 °C, umidità 73% e pressione 1019 hPa. Vento debole da sud-sud-ovest a 1,1 m/s (raffiche 1,3 m/s). Maggiore presenza di nubi (copertura ~65%), ma senza precipitazioni previste.

Sera (21:00)

La notte inizierà fresca con circa 22,0 °C e umidità al 72%. Pressione in lieve aumento a 1020 hPa. Vento debole da nord-nord-est attorno a 1,3 m/s. Cielo coperto (copertura ~95%) ma senza pioggia prevista; visibilità buona.

Riepilogo del giorno

Giornata del 7 giugno 2026 a Gela stabile e asciutta: assenza di precipitazioni, temperature comprese tra circa 22 °C e 26 °C, vento generalmente debole con rinforzi fino a 5–6 m/s nel corso del pomeriggio. Alternanza di cielo sereno e nubi sparse, con tendenza a cielo più coperto la sera. Consigli: giornata ideale per attività all'aperto, portare eventualmente una giacca leggera per la sera.