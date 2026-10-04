Gela, previsioni meteo per il 5 ottobre 2026: giornata calda con temporanea instabilità pomeridiana

A Gela il 5 ottobre 2026: mattina soleggiata e temperature fino a 27–28°C, possibilità di pioggia leggera nel primo pomeriggio con raffiche fino a ~8–9 m/s.

La giornata meteorologica a Gela del 5 ottobre 2026 si presenta con un avvio mite e prevalentemente sereno, un incremento della temperatura in mattinata e una breve fase di instabilità nel primo pomeriggio. Di seguito il dettaglio orario e un riepilogo finale per orientare chi deve programmare attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

Condizione: cielo sereno .

. Temperatura: 19.1 °C. Umidità elevata (87%).

Vento: debole, ~1.4 m/s da nord-nordest (deg 19), raffiche fino a 2.6 m/s.

Visibilità: 10 km. Pressione: 1026 hPa.

Prima mattina (03:00)

Condizione: poche nuvole .

. Temperatura: 18.2 °C. Umidità alta (91%), sensazione fresca per la notte.

Vento: molto debole, ~1.7 m/s da nord (deg 3), raffiche fino a 3.3 m/s.

Pressione leggermente in calo rispetto alla notte: 1025 hPa.

Mattina (06:00)

Condizione: cielo sereno con temperature in risalita.

con temperature in risalita. Temperatura: 20.6 °C. Umidità 85%.

Vento: debole, ~2.1 m/s da nord (deg 4), raffiche fino a 4.0 m/s.

Buona visibilità (10 km); giornata che evolve verso il soleggiamento.

Mezza mattinata (09:00)

Condizione: cielo sereno con forte aumento termico.

con forte aumento termico. Temperatura: 25.3 °C. Umidità in calo (48%), sensazione decisamente più asciutta.

Vento: debole, ~1.6 m/s da ovest-nordovest (deg 283).

Pressione: 1026 hPa — giornata stabile ma più calda.

Mezzogiorno (12:00)

Condizione: nubi sparse ; aumento della nuvolosità rispetto alla mattina.

; aumento della nuvolosità rispetto alla mattina. Temperatura: 27.5 °C (massima prevista). Umidità 60%.

Vento: sostenuto rispetto alle ore precedenti, ~4.1 m/s con raffiche fino a 8.6 m/s da sud-ovest (deg 230).

Probabilità di precipitazione contenuta (~14%), ma attenzione alle raffiche.

Primo pomeriggio (15:00)

Condizione: pioggia leggera possibile. Accumulo previsto: ~0.16 mm nelle 3 ore.

possibile. Accumulo previsto: ~0.16 mm nelle 3 ore. Temperatura: 26.1 °C. Umidità 58%.

Vento: moderato, ~4.4 m/s da ovest-sudovest (deg 248), raffiche fino a 8.3 m/s.

Probabilità di precipitazione aumentata (circa 20%): fenomeno breve e di debole intensità, ma non escluso qualche rovescio locale.

Tardo pomeriggio (18:00)

Condizione: nubi sparse / variabile.

/ variabile. Temperatura: 22.1 °C. Umidità 70%.

Vento: si attenua a ~1.6 m/s, raffiche contenute (~2.9 m/s).

La situazione tende a stabilizzarsi dopo l'eventuale pioggia del primo pomeriggio.

Sera (21:00)

Condizione: poche nuvole .

. Temperatura: 20.5 °C. Umidità in aumento (79%).

Vento: molto debole, ~0.6 m/s, raffiche fino a 1.5 m/s.

Visibilità buona (10 km); serata relativamente mite.

Riepilogo del giorno

Gela vedrà il 5 ottobre 2026 una giornata nel complesso favorevole: mattinata e mezza mattinata soleggiate con sensibile aumento delle temperature fino a circa 27.5 °C a mezzogiorno. Nel primo pomeriggio è attesa una breve fase di pioggia leggera (accumulo modesto, ~0.16 mm) con venti rinforzati e raffiche fino a ~8–9 m/s; successivamente la nuvolosità si diraderà verso il tardo pomeriggio e la serata resterà mite con poche nubi. Probabilità di fenomeni significativi contenuta, ma utile portare un riparo leggero se si esce nel primo pomeriggio a causa della possibile pioviggine e delle raffiche temporanee.