Gela, previsioni meteo per il 5 ottobre 2026: giornata calda con temporanea instabilità pomeridiana
A Gela il 5 ottobre 2026: mattina soleggiata e temperature fino a 27–28°C, possibilità di pioggia leggera nel primo pomeriggio con raffiche fino a ~8–9 m/s.
La giornata meteorologica a Gela del 5 ottobre 2026 si presenta con un avvio mite e prevalentemente sereno, un incremento della temperatura in mattinata e una breve fase di instabilità nel primo pomeriggio. Di seguito il dettaglio orario e un riepilogo finale per orientare chi deve programmare attività all'aperto.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00)
- Condizione: cielo sereno.
- Temperatura: 19.1 °C. Umidità elevata (87%).
- Vento: debole, ~1.4 m/s da nord-nordest (deg 19), raffiche fino a 2.6 m/s.
- Visibilità: 10 km. Pressione: 1026 hPa.
Prima mattina (03:00)
- Condizione: poche nuvole.
- Temperatura: 18.2 °C. Umidità alta (91%), sensazione fresca per la notte.
- Vento: molto debole, ~1.7 m/s da nord (deg 3), raffiche fino a 3.3 m/s.
- Pressione leggermente in calo rispetto alla notte: 1025 hPa.
Mattina (06:00)
- Condizione: cielo sereno con temperature in risalita.
- Temperatura: 20.6 °C. Umidità 85%.
- Vento: debole, ~2.1 m/s da nord (deg 4), raffiche fino a 4.0 m/s.
- Buona visibilità (10 km); giornata che evolve verso il soleggiamento.
Mezza mattinata (09:00)
- Condizione: cielo sereno con forte aumento termico.
- Temperatura: 25.3 °C. Umidità in calo (48%), sensazione decisamente più asciutta.
- Vento: debole, ~1.6 m/s da ovest-nordovest (deg 283).
- Pressione: 1026 hPa — giornata stabile ma più calda.
Mezzogiorno (12:00)
- Condizione: nubi sparse; aumento della nuvolosità rispetto alla mattina.
- Temperatura: 27.5 °C (massima prevista). Umidità 60%.
- Vento: sostenuto rispetto alle ore precedenti, ~4.1 m/s con raffiche fino a 8.6 m/s da sud-ovest (deg 230).
- Probabilità di precipitazione contenuta (~14%), ma attenzione alle raffiche.
Primo pomeriggio (15:00)
- Condizione: pioggia leggera possibile. Accumulo previsto: ~0.16 mm nelle 3 ore.
- Temperatura: 26.1 °C. Umidità 58%.
- Vento: moderato, ~4.4 m/s da ovest-sudovest (deg 248), raffiche fino a 8.3 m/s.
- Probabilità di precipitazione aumentata (circa 20%): fenomeno breve e di debole intensità, ma non escluso qualche rovescio locale.
Tardo pomeriggio (18:00)
- Condizione: nubi sparse / variabile.
- Temperatura: 22.1 °C. Umidità 70%.
- Vento: si attenua a ~1.6 m/s, raffiche contenute (~2.9 m/s).
- La situazione tende a stabilizzarsi dopo l'eventuale pioggia del primo pomeriggio.
Sera (21:00)
- Condizione: poche nuvole.
- Temperatura: 20.5 °C. Umidità in aumento (79%).
- Vento: molto debole, ~0.6 m/s, raffiche fino a 1.5 m/s.
- Visibilità buona (10 km); serata relativamente mite.
Riepilogo del giorno
Gela vedrà il 5 ottobre 2026 una giornata nel complesso favorevole: mattinata e mezza mattinata soleggiate con sensibile aumento delle temperature fino a circa 27.5 °C a mezzogiorno. Nel primo pomeriggio è attesa una breve fase di pioggia leggera (accumulo modesto, ~0.16 mm) con venti rinforzati e raffiche fino a ~8–9 m/s; successivamente la nuvolosità si diraderà verso il tardo pomeriggio e la serata resterà mite con poche nubi. Probabilità di fenomeni significativi contenuta, ma utile portare un riparo leggero se si esce nel primo pomeriggio a causa della possibile pioviggine e delle raffiche temporanee.