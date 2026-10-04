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Gela, previsioni meteo per il 5 ottobre 2026: giornata calda con temporanea instabilità pomeridiana

A Gela il 5 ottobre 2026: mattina soleggiata e temperature fino a 27–28°C, possibilità di pioggia leggera nel primo pomeriggio con raffiche fino a ~8–9 m/s.

A cura di Meteorologo
04 ottobre 2026 15:00
Gela, previsioni meteo per il 5 ottobre 2026: giornata calda con temporanea instabilità pomeridiana -
Meteo
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La giornata meteorologica a Gela del 5 ottobre 2026 si presenta con un avvio mite e prevalentemente sereno, un incremento della temperatura in mattinata e una breve fase di instabilità nel primo pomeriggio. Di seguito il dettaglio orario e un riepilogo finale per orientare chi deve programmare attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

  • Condizione: cielo sereno.
  • Temperatura: 19.1 °C. Umidità elevata (87%).
  • Vento: debole, ~1.4 m/s da nord-nordest (deg 19), raffiche fino a 2.6 m/s.
  • Visibilità: 10 km. Pressione: 1026 hPa.

Prima mattina (03:00)

  • Condizione: poche nuvole.
  • Temperatura: 18.2 °C. Umidità alta (91%), sensazione fresca per la notte.
  • Vento: molto debole, ~1.7 m/s da nord (deg 3), raffiche fino a 3.3 m/s.
  • Pressione leggermente in calo rispetto alla notte: 1025 hPa.

Mattina (06:00)

  • Condizione: cielo sereno con temperature in risalita.
  • Temperatura: 20.6 °C. Umidità 85%.
  • Vento: debole, ~2.1 m/s da nord (deg 4), raffiche fino a 4.0 m/s.
  • Buona visibilità (10 km); giornata che evolve verso il soleggiamento.

Mezza mattinata (09:00)

  • Condizione: cielo sereno con forte aumento termico.
  • Temperatura: 25.3 °C. Umidità in calo (48%), sensazione decisamente più asciutta.
  • Vento: debole, ~1.6 m/s da ovest-nordovest (deg 283).
  • Pressione: 1026 hPa — giornata stabile ma più calda.

Mezzogiorno (12:00)

  • Condizione: nubi sparse; aumento della nuvolosità rispetto alla mattina.
  • Temperatura: 27.5 °C (massima prevista). Umidità 60%.
  • Vento: sostenuto rispetto alle ore precedenti, ~4.1 m/s con raffiche fino a 8.6 m/s da sud-ovest (deg 230).
  • Probabilità di precipitazione contenuta (~14%), ma attenzione alle raffiche.

Primo pomeriggio (15:00)

  • Condizione: pioggia leggera possibile. Accumulo previsto: ~0.16 mm nelle 3 ore.
  • Temperatura: 26.1 °C. Umidità 58%.
  • Vento: moderato, ~4.4 m/s da ovest-sudovest (deg 248), raffiche fino a 8.3 m/s.
  • Probabilità di precipitazione aumentata (circa 20%): fenomeno breve e di debole intensità, ma non escluso qualche rovescio locale.

Tardo pomeriggio (18:00)

  • Condizione: nubi sparse / variabile.
  • Temperatura: 22.1 °C. Umidità 70%.
  • Vento: si attenua a ~1.6 m/s, raffiche contenute (~2.9 m/s).
  • La situazione tende a stabilizzarsi dopo l'eventuale pioggia del primo pomeriggio.

Sera (21:00)

  • Condizione: poche nuvole.
  • Temperatura: 20.5 °C. Umidità in aumento (79%).
  • Vento: molto debole, ~0.6 m/s, raffiche fino a 1.5 m/s.
  • Visibilità buona (10 km); serata relativamente mite.

Riepilogo del giorno

Gela vedrà il 5 ottobre 2026 una giornata nel complesso favorevole: mattinata e mezza mattinata soleggiate con sensibile aumento delle temperature fino a circa 27.5 °C a mezzogiorno. Nel primo pomeriggio è attesa una breve fase di pioggia leggera (accumulo modesto, ~0.16 mm) con venti rinforzati e raffiche fino a ~8–9 m/s; successivamente la nuvolosità si diraderà verso il tardo pomeriggio e la serata resterà mite con poche nubi. Probabilità di fenomeni significativi contenuta, ma utile portare un riparo leggero se si esce nel primo pomeriggio a causa della possibile pioviggine e delle raffiche temporanee.

Previsioni meteo 5 ottobre 2026

00:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +19.1° (perc. +19.3°)
Precip. -
Vento 1.4 N (max 2.6)
Umidità 87%
03:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +18.2° (perc. +18.5°)
Precip. -
Vento 1.7 N (max 3.3)
Umidità 91%
06:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +20.6° (perc. +21.0°)
Precip. -
Vento 2.1 N (max 4.0)
Umidità 85%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +25.3° (perc. +25.1°)
Precip. -
Vento 1.6 O (max 4.8)
Umidità 48%
12:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +27.5° (perc. +28.8°)
Precip. -
Vento 4.1 SO (max 8.6)
Umidità 60%
15:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +26.1° (perc. +26.1°)
Precip. 0.16mm (prob. 20%)
Vento 4.4 O (max 8.3)
Umidità 58%
18:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +22.1° (perc. +22.2°)
Precip. -
Vento 1.6 NO (max 2.9)
Umidità 70%
21:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +20.5° (perc. +20.7°)
Precip. -
Vento 0.6 NE (max 1.5)
Umidità 79%
24:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +19.0° (perc. +19.2°)
Precip. -
Vento 1.5 N (max 2.8)
Umidità 88%
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