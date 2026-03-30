Gela: previsioni meteo per il 31 marzo 2026 — giornata piovosa con vento moderato

A Gela il 31 marzo 2026 è attesa una giornata prevalentemente piovosa, temperature intorno a 11–13°C e raffiche fino a 11 m/s. Dettaglio orario e raccomandazioni.

Le condizioni meteorologiche per Gela il 31 marzo 2026 mostrano una giornata dominata da risalite umide e sistemi perturbati sul Mediterraneo centro-meridionale. Non si prevedono forti rialzi termici: aspettatevi piogge intermittenti, con momenti di precipitazione più intensa tra la mattina e il primo pomeriggio, e venti sostenuti a tratti. Di seguito il dettaglio orario per organizzare gli spostamenti e le attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — pioggia leggera. Temperatura 11,2 °C, sensazione termica 10,4 °C. Pioggia prevista 0,85 mm nelle tre ore; probabilità di precipitazione ~62%. Nuvolosità intorno al 71%, vento da ovest-nordovest a 4,7 m/s con raffiche fino a 6 m/s. Visibilità buona (10 km). Pressione 1010 hPa.

Prima mattina (03:00) — pioggia leggera e cielo molto nuvoloso. Temperatura 12,1 °C, umidità 77%. Pioggia debole prevista 0,14 mm; pop ~20%. Nuvolosità 100%. Vento da ovest (270°) a 4,8 m/s, raffiche fino a 6,4 m/s. Pressione in diminuzione a 1007 hPa.

Mattina (06:00) — pioggia leggera persistente con aumento del vento. Temperatura 12,4 °C, umidità 77%. Pioggia prevista 1,12 mm; pop 90%. Vento da ovest-sudovest (248°) a 7,4 m/s, raffiche fino a 9 m/s. Pressione 1005 hPa. Visibilità 10 km.

Mezza mattinata (09:00) — pioggia moderata: momento di maggiore intensità mattutina. Temperatura 12,9 °C, umidità 77%. Precipitazioni stimate 3,51 mm nelle tre ore; pop 100%. Vento sostenuto da sud-ovest (229°) a 9,8 m/s con raffiche fino a 10,7 m/s. Visibilità ridotta a circa 9,5 km; pressione 1003 hPa.

Mezzogiorno (12:00) — pioggia moderata persistente e massima incidenza di precipitazioni. Temperatura 12,5 °C, umidità 81%. Pioggia prevista 4,75 mm nelle tre ore; pop 100%. Vento da sud-ovest (228°) a 9,6 m/s, raffiche fino a 11,2 m/s. Pressione 1000 hPa. Consigliata prudenza per traffico e attività all'aperto.

Primo pomeriggio (15:00) — pioggia leggera in attenuazione. Temperatura 13,0 °C (massima giornaliera), umidità 73%. Precipitazioni residue 1,78 mm; pop 100%. Vento da ovest-sudovest (249°) a 8,1 m/s, raffiche fino a 9,5 m/s. Nuvole prevalenti ma con qualche apertura possibile; pressione 999 hPa.

Tardo pomeriggio (18:00) — pioggia leggera e calo termico. Temperatura 11,9 °C, umidità 80%. Pioggia stimata 1,15 mm; pop 100%. Vento ruota a ovest (261°) a 7,1 m/s, raffiche fino a 7,3 m/s. Nuvolosità intorno all'81% e pressione in lieve calo a 998 hPa.

Sera (21:00) — pioggia leggera e attenuazione graduale dei venti. Temperatura 11,5 °C, umidità 79%. Precipitazioni 1,07 mm previste; pop ~92%. Vento debole da nord-nordovest (333°) a 1,7 m/s, raffiche ridotte a 2,4 m/s. Nuvolosità intorno al 79% e pressione stabile a 998 hPa.

Riepilogo del giorno

Gela vive il 31 marzo 2026 una giornata prevalentemente piovosa, con accumuli più significativi tra la mattina e il primo pomeriggio (picco intorno a mezzogiorno con oltre 4 mm nelle tre ore). Temperature contenute tra 11 °C e 13 °C, umidità elevata e venti da ovest-sudovest con raffiche fino a ~11 m/s. Si raccomanda di portare ombrello e giacca impermeabile, prestare attenzione a possibili locali ristagni d'acqua e guidare con prudenza durante i picchi di precipitazione e vento.