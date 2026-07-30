Gela - Previsioni meteo per il 31 luglio 2026: caldo estivo e cieli in prevalenza sereni

A Gela il 31 luglio 2026 atteso caldo estivo con scarsa probabilità di pioggia: dettagli orari, sensazione di caldo e indicazioni per la giornata.

L'estate continua a dettare il ritmo a Gela: per il 31 luglio 2026 si prevede una giornata caratterizzata da cielo generalmente sereno e temperature elevate, con un'escursione termica contenuta e venti deboli. Di seguito il quadro orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): Cielo sereno, temperatura 28,2 °C (percepita 30,9 °C). Umidità al 68% e punto di rugiada intorno a 20,1 °C, condizioni quindi leggermente umide durante la notte. Venti deboli da NW a ~1,0 m/s con raffiche fino a 1,1 m/s. Precipitazioni assenti (0%, 0 mm). Visibilità buona (10 km).

Prima mattina (03:00): Cielo sereno, temperatura 28,3 °C (percepita 30,8 °C). Umidità 66% e punto di rugiada 19,5 °C. Venti molto deboli da NW a ~0,9 m/s, raffiche ~1,1 m/s. Nessuna precipitazione prevista (0%, 0 mm).

Mattina (06:00): Cielo sereno, temperatura in aumento a 30,7 °C (percepita 34,4 °C). Umidità 61% e punto di rugiada 18,9 °C: aria già calda al risveglio. Vento debole intorno a 1,2 m/s, raffiche contenute. Precipitazioni assenti (0%, 0 mm).

Mezza mattinata (09:00): Cielo sereno, picco mattutino con temperatura attesa intorno a 33,9 °C (percepita 38,6 °C). Umidità scesa al 51% e punto di rugiada 17,8 °C; tuttavia l'indice di calore risulta elevato per l'alta temperatura. Vento moderato da SO a circa 3,3 m/s, raffiche fino a 2,5 m/s. Nessuna pioggia prevista (0%, 0 mm).

Mezzogiorno (12:00): Cielo sereno, temperatura 32,9 °C (percepita ~39,9 °C) con umidità al 65% e punto di rugiada 21,0 °C: combinazione che aumenta la sensazione di afa. Vento più sostenuto da SO a ~5,4 m/s, raffiche fino a 5,8 m/s. Precipitazioni assenti (0%, 0 mm).

Primo pomeriggio (15:00): Cielo sereno con poche velature, temperatura 32,8 °C (percepita 39,8 °C). Umidità salita al 72% e punto di rugiada 22,1 °C: aria piuttosto umida e sensazione di calore marcata. Vento debole-moderato da SO intorno a 2,9 m/s, raffiche ~3,2 m/s. Nessuna precipitazione attesa (0%, 0 mm).

Tardo pomeriggio (18:00): Poche nuvole, temperatura in calo a 30,2 °C (percepita 36,4 °C). Umidità al 74% e punto di rugiada 22,1 °C — condizione ancora piuttosto umida. Venti deboli intorno a 0,8 m/s. Piogge non previste (0%, 0 mm).

Sera (21:00): Cielo sereno, temperatura 28,4 °C (percepita 31,7 °C). Umidità 71% e punto di rugiada 21,3 °C. Vento debole da NE a ~0,9 m/s. Condizioni asciutte per la serata (0%, 0 mm).

Riepilogo del giorno

Gela avrà il 31 luglio 2026 una giornata prevalentemente soleggiata con assente probabilità di pioggia (0%). Temperature elevate, con massime prossime ai 34 °C e sensazione di caldo accentuata nel corso della giornata (indice di calore fino a circa 39–40 °C) a causa dell'umidità. I venti saranno in generale deboli, con rinforzi moderati intorno a mezzogiorno. Consigli: idratarsi, evitare esposizione prolungata nelle ore più calde e prestare attenzione a chi è sensibile al caldo.