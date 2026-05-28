Gela, previsioni meteo per il 29 maggio 2026: giornata calda con piogge localizzate nel pomeriggio

A Gela il 29 maggio 2026 tempo prevalentemente sereno, temperature 20–25°C, ventilazione debole e rischio di pioggia leggera nel primo pomeriggio e nel tardo pomeriggio.

La giornata di venerdì 29 maggio 2026 a Gela si apre con condizioni relativamente stabili e temperature piacevoli, ma non mancheranno temporanee piogge leggere nel corso del pomeriggio. Di seguito il dettaglio orario per pianificare al meglio attività e spostamenti.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — Temperature intorno a 20,7 °C con umidità moderata (61%) e cielo sereno. Vento debole da circa 114° (ESE) a 1,4 m/s con raffiche fino a 2,5 m/s. Pressione sui 1017 hPa: condizioni tranquille per le ore notturne.

Prima mattina (03:00) — Segue una notte calma: cielo sereno e lieve aumento dell'umidità (74%), temperatura sui 20,5 °C. Vento molto debole (0,5 m/s da ~106° ESE). Visibilità buona, condizioni favorevoli per attività all'aperto prima dell'alba.

Mattina (06:00) — Al risveglio temperatura in aumento a 22,8 °C; cielo sereno e umidità in calo (60%). Vento leggero da nord (356°) intorno a 1,9 m/s. Giornata che prende rapidamente un tono più caldo e terso.

Mezza mattinata (09:00) — Massimo mattutino vicino ai 25,0 °C, ancora cielo sereno con qualche velatura minima. Vento da SSW (circa 195°) a 3,4 m/s, sensazione di aria più fresca sul lungo termine ma ancora gradevole.

Mezzogiorno (12:00) — Temperatura intorno a 22,6 °C e umidità più elevata (75%). Vento moderatamente debole da sud (184°) a 4,3 m/s. Condizioni ancora stabili e soleggiate, utile portare con sé acqua se si è esposti al sole.

Primo pomeriggio (15:00) — Possibilità di pioggia leggera con precipitazione prevista di circa 0,1 mm nelle tre ore e probabilità di pioggia intorno al 20% (pop 0.2). Temperatura sui 22,6 °C, vento da WSW (238°) a 2,4 m/s. Si consiglia un ombrello leggero se si prevedono spostamenti.

Tardo pomeriggio (18:00) — Aumento della probabilità di pioggia: previste piogge leggere per circa 1,53 mm nelle tre ore e pop molto elevato (0.99). Temperatura intorno ai 22,3 °C, cielo più nuvoloso (copertura intorno al 19%) e vento da SE (~136°) a 2,9 m/s. Periodi di pioggia locale nel tardo pomeriggio; prestare attenzione a possibili scrosci anche se di debole intensità.

Sera (21:00) — Calo delle precipitazioni e ritorno a poche nuvole con temperatura sui 21,5 °C e umidità intorno al 77%. Vento debole da NE (61°) a 2,0 m/s. Fine della giornata con condizioni più asciutte e ventilazione moderata.

Riepilogo del giorno

Gela vedrà una giornata complessivamente stabile e relativamente calda il 29 maggio 2026, con cielo sereno per la maggior parte delle ore e temperature comprese tra circa 20,5 °C e 25,0 °C. Il pomeriggio presenterà il maggior rischio di pioggia leggera (specie tra le 15:00 e le 18:00), con accumuli modesti ma probabilità elevata nel tardo pomeriggio. Venti generalmente deboli (1–4 m/s) e pressione in lieve aumento attorno ai 1017–1020 hPa.