Gela — Previsioni meteo per il 24 febbraio 2026: giornata stabile con vento da ovest

Previsioni per Gela il 24 febbraio 2026: nottata con nubi sparse, poi giornata prevalentemente serena e vento moderato; assenti le precipitazioni.

La giornata meteorologica di Gela per il 24 febbraio 2026 si preannuncia stabile e senza precipitazioni significative. Temperatura mite per la stagione e ventilazione moderata da ovest renderanno il tempo generalmente piacevole, con fasi di cielo parzialmente nuvoloso di notte e limpide giornate diurne. Di seguito il dettaglio orario per pianificare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): nubi sparse. Temperatura 12,8 °C (sensazione 12,1 °C), umidità 76%, pressione 1021 hPa. Vento da ovest-nord-ovest a 4,5 m/s con raffiche fino a 6,9 m/s (direzione ~293°). Visibilità 10.000 m. Precipitazioni: 0 mm attesi (probabilità 0%).

Prima mattina (03:00): nubi sparse in dissoluzione. Temperatura 12,3 °C (sensazione 11,6 °C), umidità 77%, pressione 1020 hPa. Vento da ovest-nord-ovest a 4,2 m/s, raffiche fino a 6,6 m/s (~297°). Visibilità 10.000 m. Precipitazioni: 0 mm (pop 0%).

Mattina (06:00): poche nuvole al mattino presto. Temperatura 11,2 °C (sensazione 10,3 °C), umidità 74%, pressione 1020 hPa. Vento da nord-ovest a 3,0 m/s, raffiche fino a 5,0 m/s (~328°). Visibilità 10.000 m. Precipitazioni: assenti (0 mm, pop 0%).

Mezza mattinata (09:00): cielo sereno con innocue velature. Temperatura 13,4 °C (sensazione 12,6 °C), umidità 68%, pressione 1021 hPa. Vento debole da ovest-nord-ovest a 2,7 m/s, raffiche fino a 5,4 m/s (~288°). Visibilità 10.000 m. Precipitazioni: 0 mm (pop 0%).

Mezzogiorno (12:00): cielo sereno e clima più mite. Temperatura 16,1 °C (sensazione 15,6 °C), umidità 73%, pressione 1019 hPa. Vento moderato da ovest a 6,5 m/s, raffiche fino a 6,3 m/s (~267°). Visibilità 10.000 m. Precipitazioni: assenti (0 mm, pop 0%).

Primo pomeriggio (15:00): cielo sereno e ventilazione in aumento. Temperatura 16,3 °C (sensazione 15,9 °C), umidità 77%, pressione 1018 hPa. Vento moderato-forte da ovest a 8,1 m/s con raffiche fino a 8,9 m/s (~268°). Visibilità 10.000 m. Precipitazioni: 0 mm (pop 0%).

Tardo pomeriggio (18:00): cielo sereno al tramonto, escursione termica in fase di inizio. Temperatura 14,5 °C (sensazione 14,2 °C), umidità 83%, pressione 1019 hPa. Vento da ovest a 6,4 m/s, raffiche fino a 8,6 m/s (~281°). Visibilità 10.000 m. Precipitazioni: assenti (0 mm, pop 0%).

Sera (21:00): cielo sereno con attenuazione del vento. Temperatura 13,8 °C (sensazione 13,3 °C), umidità 82%, pressione 1020 hPa. Vento da nord-ovest a 3,7 m/s, raffiche fino a 5,2 m/s (~311°). Visibilità 10.000 m. Precipitazioni: 0 mm attesi (pop 0%).

Riepilogo del giorno

Gela avrà una giornata del 24 febbraio 2026 sostanzialmente stabile e asciutta: assenti precipitazioni, cielo che passa da nubi sparse di notte a prevalente cielo sereno durante la giornata. Le temperature varieranno indicativamente tra ~11 °C alle prime ore e 16 °C nelle ore centrali. Vento moderato da ovest, più marcato nel primo pomeriggio con raffiche fino a circa 9 m/s. Condizioni favorevoli per attività all'aperto, con attenzione alle raffiche nel pomeriggio.