Gela — Previsioni meteo per il 23 settembre 2026: giornata mite con possibilità di pioggia
A Gela, il 23 settembre 2026, temperature miti e cielo variabile: possibili piovaschi dal mezzogiorno al tardo pomeriggio. Segui i dettagli orari.
L'autunno avanza ma domani a Gela il tempo resterà in gran parte mite: qualche nube e precipitazioni leggere puntano a comparire tra mezzogiorno e il primo pomeriggio. Di seguito il quadro orario per organizzare la giornata con precisione.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00)
- Condizione: poche nuvole (cielo parzialmente sereno).
- Temperatura: 21.9 °C (feels like 22.3 °C).
- Umidità: 81%; pressione: 1018 hPa.
- Vento: NE a 3.4 m/s, raffiche fino a 6.1 m/s.
- Pioggia: 0 mm; visibilità: 10 km.
Prima mattina (03:00)
- Condizione: nubi sparse, cielo ancora tranquillo.
- Temperatura: 21.3 °C (feels like 21.6 °C).
- Umidità: 80%; pressione: 1018 hPa.
- Vento: NE a 3.6 m/s, raffiche fino a 6.3 m/s.
- Pioggia: 0 mm; visibilità: 10 km.
Mattina (06:00)
- Condizione: cielo sereno e schiarite nette nelle prime ore diurne.
- Temperatura: 23.1 °C (feels like 23.3 °C).
- Umidità: 71%; pressione: 1019 hPa.
- Vento: NE a 4.3 m/s, raffiche fino a 7.6 m/s.
- Pioggia: 0 mm; visibilità: 10 km.
Mezza mattinata (09:00)
- Condizione: nubi sparse, aumento della nuvolosità in avvicinamento.
- Temperatura: 26.2 °C (feels like 26.2 °C).
- Umidità: 53%; pressione: 1021 hPa.
- Vento: E a 2.9 m/s, raffiche fino a 6.5 m/s.
- Pioggia: 0 mm (pop 40%); visibilità: 10 km.
Mezzogiorno (12:00)
- Condizione: pioggia leggera prevista, cielo in gran parte nuvoloso.
- Temperatura: 27.0 °C (feels like 27.5 °C).
- Umidità: 51%; pressione: 1021 hPa.
- Vento: da S a 1.8 m/s, raffiche fino a 5.4 m/s.
- Pioggia: circa 0.8 mm nelle 3 ore (pop 65%).
Primo pomeriggio (15:00)
- Condizione: pioggia leggera/moderata con probabilità più alta; visibilità ridotta.
- Temperatura: 25.7 °C (feels like 26.0 °C).
- Umidità: 63%; pressione: 1021 hPa.
- Vento: Ovest molto debole a 0.7 m/s, raffiche fino a 3.2 m/s.
- Pioggia: circa 1.17 mm nelle 3 ore (pop 75%); visibilità ~6 km.
Tardo pomeriggio (18:00)
- Condizione: pioggia leggera residua, tendenza verso schiarite serali.
- Temperatura: 23.0 °C (feels like 23.4 °C).
- Umidità: 80%; pressione: 1021 hPa.
- Vento: SE quasi calmo a 0.2 m/s, raffiche minime.
- Pioggia: circa 0.58 mm nelle 3 ore (pop 20%); visibilità: 10 km.
Sera (21:00)
- Condizione: nubi sparse, serata generalmente più asciutta.
- Temperatura: 21.2 °C (feels like 21.7 °C).
- Umidità: 90%; pressione: 1022 hPa.
- Vento: NE a 1.0 m/s, raffiche fino a 2.0 m/s.
- Pioggia: 0 mm; visibilità: 10 km.
Riepilogo del giorno
Domani a Gela si prevede una giornata mite con massime intorno a 27 °C e minime intorno a 21 °C. Il sole sarà presente nelle ore mattutine, ma tra mezzogiorno e il primo pomeriggio sono attesi rovesci leggeri (fino a ~2 mm complessivi sulle 3-6 ore centrali), con maggiore probabilità intorno alle 15:00 e temporanea riduzione della visibilità. Venti generalmente deboli e pressione stabile rendono gli episodi di pioggia di breve durata. Consiglio: tenere a portata un ombrello per le ore centrali del giorno.