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Gela — Previsioni meteo per il 23 settembre 2026: giornata mite con possibilità di pioggia

A Gela, il 23 settembre 2026, temperature miti e cielo variabile: possibili piovaschi dal mezzogiorno al tardo pomeriggio. Segui i dettagli orari.

A cura di Meteorologo
22 settembre 2026 15:00
Gela — Previsioni meteo per il 23 settembre 2026: giornata mite con possibilità di pioggia -
Meteo
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L'autunno avanza ma domani a Gela il tempo resterà in gran parte mite: qualche nube e precipitazioni leggere puntano a comparire tra mezzogiorno e il primo pomeriggio. Di seguito il quadro orario per organizzare la giornata con precisione.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

  • Condizione: poche nuvole (cielo parzialmente sereno).
  • Temperatura: 21.9 °C (feels like 22.3 °C).
  • Umidità: 81%; pressione: 1018 hPa.
  • Vento: NE a 3.4 m/s, raffiche fino a 6.1 m/s.
  • Pioggia: 0 mm; visibilità: 10 km.

Prima mattina (03:00)

  • Condizione: nubi sparse, cielo ancora tranquillo.
  • Temperatura: 21.3 °C (feels like 21.6 °C).
  • Umidità: 80%; pressione: 1018 hPa.
  • Vento: NE a 3.6 m/s, raffiche fino a 6.3 m/s.
  • Pioggia: 0 mm; visibilità: 10 km.

Mattina (06:00)

  • Condizione: cielo sereno e schiarite nette nelle prime ore diurne.
  • Temperatura: 23.1 °C (feels like 23.3 °C).
  • Umidità: 71%; pressione: 1019 hPa.
  • Vento: NE a 4.3 m/s, raffiche fino a 7.6 m/s.
  • Pioggia: 0 mm; visibilità: 10 km.

Mezza mattinata (09:00)

  • Condizione: nubi sparse, aumento della nuvolosità in avvicinamento.
  • Temperatura: 26.2 °C (feels like 26.2 °C).
  • Umidità: 53%; pressione: 1021 hPa.
  • Vento: E a 2.9 m/s, raffiche fino a 6.5 m/s.
  • Pioggia: 0 mm (pop 40%); visibilità: 10 km.

Mezzogiorno (12:00)

  • Condizione: pioggia leggera prevista, cielo in gran parte nuvoloso.
  • Temperatura: 27.0 °C (feels like 27.5 °C).
  • Umidità: 51%; pressione: 1021 hPa.
  • Vento: da S a 1.8 m/s, raffiche fino a 5.4 m/s.
  • Pioggia: circa 0.8 mm nelle 3 ore (pop 65%).

Primo pomeriggio (15:00)

  • Condizione: pioggia leggera/moderata con probabilità più alta; visibilità ridotta.
  • Temperatura: 25.7 °C (feels like 26.0 °C).
  • Umidità: 63%; pressione: 1021 hPa.
  • Vento: Ovest molto debole a 0.7 m/s, raffiche fino a 3.2 m/s.
  • Pioggia: circa 1.17 mm nelle 3 ore (pop 75%); visibilità ~6 km.

Tardo pomeriggio (18:00)

  • Condizione: pioggia leggera residua, tendenza verso schiarite serali.
  • Temperatura: 23.0 °C (feels like 23.4 °C).
  • Umidità: 80%; pressione: 1021 hPa.
  • Vento: SE quasi calmo a 0.2 m/s, raffiche minime.
  • Pioggia: circa 0.58 mm nelle 3 ore (pop 20%); visibilità: 10 km.

Sera (21:00)

  • Condizione: nubi sparse, serata generalmente più asciutta.
  • Temperatura: 21.2 °C (feels like 21.7 °C).
  • Umidità: 90%; pressione: 1022 hPa.
  • Vento: NE a 1.0 m/s, raffiche fino a 2.0 m/s.
  • Pioggia: 0 mm; visibilità: 10 km.

Riepilogo del giorno

Domani a Gela si prevede una giornata mite con massime intorno a 27 °C e minime intorno a 21 °C. Il sole sarà presente nelle ore mattutine, ma tra mezzogiorno e il primo pomeriggio sono attesi rovesci leggeri (fino a ~2 mm complessivi sulle 3-6 ore centrali), con maggiore probabilità intorno alle 15:00 e temporanea riduzione della visibilità. Venti generalmente deboli e pressione stabile rendono gli episodi di pioggia di breve durata. Consiglio: tenere a portata un ombrello per le ore centrali del giorno.

Previsioni meteo 23 settembre 2026

00:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +21.9° (perc. +22.3°)
Precip. -
Vento 3.4 NE (max 6.1)
Umidità 81%
03:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +21.3° (perc. +21.6°)
Precip. -
Vento 3.6 NE (max 6.3)
Umidità 80%
06:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +23.1° (perc. +23.3°)
Precip. -
Vento 4.3 NE (max 7.6)
Umidità 71%
09:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +26.2° (perc. +26.2°)
Precip. -
Vento 2.9 E (max 6.5)
Umidità 53%
12:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +27.0° (perc. +27.5°)
Precip. 0.8mm (prob. 65%)
Vento 1.8 S (max 5.4)
Umidità 51%
15:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +25.7° (perc. +26.0°)
Precip. 1.17mm (prob. 75%)
Vento 0.7 O (max 3.2)
Umidità 63%
18:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +23.0° (perc. +23.4°)
Precip. 0.58mm (prob. 20%)
Vento 0.2 SE (max 0.7)
Umidità 80%
21:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +21.2° (perc. +21.7°)
Precip. -
Vento 1.0 NE (max 2.0)
Umidità 90%
24:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +19.8° (perc. +20.2°)
Precip. -
Vento 1.8 NE (max 3.3)
Umidità 91%
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