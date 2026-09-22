Gela — Previsioni meteo per il 23 settembre 2026: giornata mite con possibilità di pioggia

A Gela, il 23 settembre 2026, temperature miti e cielo variabile: possibili piovaschi dal mezzogiorno al tardo pomeriggio. Segui i dettagli orari.

L'autunno avanza ma domani a Gela il tempo resterà in gran parte mite: qualche nube e precipitazioni leggere puntano a comparire tra mezzogiorno e il primo pomeriggio. Di seguito il quadro orario per organizzare la giornata con precisione.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

Condizione: poche nuvole (cielo parzialmente sereno).

(cielo parzialmente sereno). Temperatura: 21.9 °C (feels like 22.3 °C).

Umidità: 81%; pressione: 1018 hPa.

Vento: NE a 3.4 m/s, raffiche fino a 6.1 m/s.

Pioggia: 0 mm; visibilità: 10 km.

Prima mattina (03:00)

Condizione: nubi sparse , cielo ancora tranquillo.

, cielo ancora tranquillo. Temperatura: 21.3 °C (feels like 21.6 °C).

Umidità: 80%; pressione: 1018 hPa.

Vento: NE a 3.6 m/s, raffiche fino a 6.3 m/s.

Pioggia: 0 mm; visibilità: 10 km.

Mattina (06:00)

Condizione: cielo sereno e schiarite nette nelle prime ore diurne.

e schiarite nette nelle prime ore diurne. Temperatura: 23.1 °C (feels like 23.3 °C).

Umidità: 71%; pressione: 1019 hPa.

Vento: NE a 4.3 m/s, raffiche fino a 7.6 m/s.

Pioggia: 0 mm; visibilità: 10 km.

Mezza mattinata (09:00)

Condizione: nubi sparse , aumento della nuvolosità in avvicinamento.

, aumento della nuvolosità in avvicinamento. Temperatura: 26.2 °C (feels like 26.2 °C).

Umidità: 53%; pressione: 1021 hPa.

Vento: E a 2.9 m/s, raffiche fino a 6.5 m/s.

Pioggia: 0 mm (pop 40%); visibilità: 10 km.

Mezzogiorno (12:00)

Condizione: pioggia leggera prevista, cielo in gran parte nuvoloso.

prevista, cielo in gran parte nuvoloso. Temperatura: 27.0 °C (feels like 27.5 °C).

Umidità: 51%; pressione: 1021 hPa.

Vento: da S a 1.8 m/s, raffiche fino a 5.4 m/s.

Pioggia: circa 0.8 mm nelle 3 ore (pop 65%).

Primo pomeriggio (15:00)

Condizione: pioggia leggera/moderata con probabilità più alta; visibilità ridotta.

con probabilità più alta; visibilità ridotta. Temperatura: 25.7 °C (feels like 26.0 °C).

Umidità: 63%; pressione: 1021 hPa.

Vento: Ovest molto debole a 0.7 m/s, raffiche fino a 3.2 m/s.

Pioggia: circa 1.17 mm nelle 3 ore (pop 75%); visibilità ~6 km.

Tardo pomeriggio (18:00)

Condizione: pioggia leggera residua , tendenza verso schiarite serali.

, tendenza verso schiarite serali. Temperatura: 23.0 °C (feels like 23.4 °C).

Umidità: 80%; pressione: 1021 hPa.

Vento: SE quasi calmo a 0.2 m/s, raffiche minime.

Pioggia: circa 0.58 mm nelle 3 ore (pop 20%); visibilità: 10 km.

Sera (21:00)

Condizione: nubi sparse , serata generalmente più asciutta.

, serata generalmente più asciutta. Temperatura: 21.2 °C (feels like 21.7 °C).

Umidità: 90%; pressione: 1022 hPa.

Vento: NE a 1.0 m/s, raffiche fino a 2.0 m/s.

Pioggia: 0 mm; visibilità: 10 km.

Riepilogo del giorno

Domani a Gela si prevede una giornata mite con massime intorno a 27 °C e minime intorno a 21 °C. Il sole sarà presente nelle ore mattutine, ma tra mezzogiorno e il primo pomeriggio sono attesi rovesci leggeri (fino a ~2 mm complessivi sulle 3-6 ore centrali), con maggiore probabilità intorno alle 15:00 e temporanea riduzione della visibilità. Venti generalmente deboli e pressione stabile rendono gli episodi di pioggia di breve durata. Consiglio: tenere a portata un ombrello per le ore centrali del giorno.