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Gela - Previsioni meteo per il 23 aprile 2026: attesa una giornata variabile con piogge pomeridiane

Meteo Gela, 23 aprile 2026: giornata con nubi al mattino e **pioggia forte nel primo pomeriggio**; temperature intorno a 13–18 °C, segui il dettaglio orario.

A cura di Meteorologo
22 aprile 2026 15:01
Gela - Previsioni meteo per il 23 aprile 2026: attesa una giornata variabile con piogge pomeridiane -
Meteo
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Domani, 23 aprile 2026, Gela si prepara a una giornata dagli umori contrastanti: cieli con nubi sparse nelle ore notturne e mattutine, poi un aumento dell'instabilità che porterà precipitazioni anche intense nel primo pomeriggio. Di seguito il quadro orario per organizzare al meglio spostamenti e attività.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

  • Condizione: nubi sparse.
  • Temperatura: 15.6 °C; umidità 86%; pressione 1014 hPa.
  • Vento: 6.0 m/s da NE (52°), raffiche fino a 7.9 m/s.
  • Precipitazioni attese: 0 mm (probabilità bassa).
  • Visibilità: 10 km.

Prima mattina (03:00)

  • Condizione: nubi diffuse.
  • Temperatura: 15.3 °C; umidità 83%; pressione 1015 hPa.
  • Vento: 5.1 m/s da NE (44°), raffiche fino a 6.3 m/s.
  • Precipitazioni attese: 0 mm.
  • Visibilità: 10 km.

Mattina (06:00)

  • Condizione: nubi sparse con ampie velature.
  • Temperatura: 15.9 °C; umidità 78%; pressione 1016 hPa.
  • Vento: 4.7 m/s da NE (48°), raffiche fino a 5.6 m/s.
  • Precipitazioni attese: 0 mm.
  • Visibilità: 10 km.

Mezza mattinata (09:00)

  • Condizione: parzialmente nuvoloso; cieli più sereni rispetto alle ore precedenti.
  • Temperatura: 17.8 °C (picco mattutino); umidità 70%; pressione 1016 hPa.
  • Vento: debole, 0.9 m/s da SSE (157°), raffiche fino a 1.9 m/s.
  • Precipitazioni attese: 0 mm, cielo generalmente asciutto.
  • Visibilità: 10 km.

Mezzogiorno (12:00)

  • Condizione: pioggia leggera in aumento.
  • Temperatura: 16.6 °C; umidità 79%; pressione 1016 hPa.
  • Vento: 3.2 m/s da S (174°), raffiche fino a 4.0 m/s.
  • Precipitazioni: circa 0.65 mm nelle 3 ore precedenti.
  • Probabilità di pioggia: moderata (pop ≈ 56%).
  • Visibilità: 10 km.

Primo pomeriggio (15:00)

  • Condizione: pioggia forte / rovesci intensi.
  • Temperatura: 12.9 °C (rapida diminuzione rispetto al mattino); umidità 92%; pressione 1016 hPa.
  • Vento: 3.7 m/s da ENE (70°), raffiche fino a 5.3 m/s.
  • Precipitazioni: 12.83 mm nelle 3 ore — momento di maggiore intensità.
  • Visibilità: ridotta a circa 4.9 km a causa della pioggia.
  • Note: possibili temporanei disagi alla viabilità e locali allagamenti in punti critici.

Tardo pomeriggio (18:00)

  • Condizione: pioggia moderata in attenuazione.
  • Temperatura: 13.1 °C; umidità 88%; pressione 1017 hPa.
  • Vento: 1.8 m/s da NE (51°), raffiche fino a 4.0 m/s.
  • Precipitazioni: circa 4.3 mm nelle 3 ore.
  • Visibilità: 10 km.

Sera (21:00)

  • Condizione: pioggia leggera residua e cielo parzialmente nuvoloso.
  • Temperatura: 13.0 °C; umidità 79%; pressione 1018 hPa.
  • Vento: 2.2 m/s da NE (42°), raffiche fino a 2.2 m/s.
  • Precipitazioni: circa 0.23 mm nelle 3 ore.
  • Visibilità: 10 km.

Riepilogo del giorno

  • In sintesi, Gela vivrà una giornata con temperature tra circa 12 °C e 18 °C e venti generalmente deboli-moderati da NE/S.
  • Il momento critico è il primo pomeriggio, con pioggia forte (≈12.8 mm) e visibilità notevolmente ridotta: è consigliabile prestare attenzione alla circolazione stradale e avere a portata di mano ombrello o impermeabile.
  • Mattinata più asciutta e localmente più mite intorno alle 09:00; instabilità in aumento da mezzogiorno fino a tarda serata con precipitazioni in esaurimento verso la notte.

Consiglio pratico: se dovete viaggiare tra le 12:00 e le 18:00 pianificate tempi aggiuntivi e guidate con prudenza. Continueremo a monitorare gli aggiornamenti; eventuali variazioni saranno comunicate per tempo.

Previsioni meteo 23 aprile 2026

00:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +15.6° (perc. +15.5°)
Precip. -
Vento 6.0 NE (max 7.9)
Umidità 86%
03:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +15.3° (perc. +15.0°)
Precip. -
Vento 5.1 NE (max 6.3)
Umidità 83%
06:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +15.9° (perc. +15.5°)
Precip. -
Vento 4.7 NE (max 5.6)
Umidità 78%
09:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +17.8° (perc. +17.4°)
Precip. -
Vento 0.9 SE (max 1.9)
Umidità 70%
12:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +16.6° (perc. +16.3°)
Precip. 0.65mm (prob. 56%)
Vento 3.2 S (max 4.0)
Umidità 79%
15:00 forte pioggia Forte pioggia
Temp. +12.9° (perc. +12.6°)
Precip. 12.83mm (prob. 100%)
Vento 3.7 E (max 5.3)
Umidità 92%
18:00 pioggia moderata Pioggia moderata
Temp. +13.1° (perc. +12.8°)
Precip. 4.3mm (prob. 100%)
Vento 1.8 NE (max 4.0)
Umidità 88%
21:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +13.0° (perc. +12.5°)
Precip. 0.23mm (prob. 35%)
Vento 2.2 NE (max 2.2)
Umidità 79%
24:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +12.5° (perc. +11.8°)
Precip. -
Vento 3.2 NE (max 3.0)
Umidità 78%
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