Gela - Previsioni meteo per il 23 aprile 2026: attesa una giornata variabile con piogge pomeridiane

Meteo Gela, 23 aprile 2026: giornata con nubi al mattino e **pioggia forte nel primo pomeriggio**; temperature intorno a 13–18 °C, segui il dettaglio orario.

Domani, 23 aprile 2026, Gela si prepara a una giornata dagli umori contrastanti: cieli con nubi sparse nelle ore notturne e mattutine, poi un aumento dell'instabilità che porterà precipitazioni anche intense nel primo pomeriggio. Di seguito il quadro orario per organizzare al meglio spostamenti e attività.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

Condizione: nubi sparse .

. Temperatura: 15.6 °C; umidità 86%; pressione 1014 hPa.

Vento: 6.0 m/s da NE (52°), raffiche fino a 7.9 m/s.

Precipitazioni attese: 0 mm (probabilità bassa).

Visibilità: 10 km.

Prima mattina (03:00)

Condizione: nubi diffuse .

. Temperatura: 15.3 °C; umidità 83%; pressione 1015 hPa.

Vento: 5.1 m/s da NE (44°), raffiche fino a 6.3 m/s.

Precipitazioni attese: 0 mm.

Visibilità: 10 km.

Mattina (06:00)

Condizione: nubi sparse con ampie velature.

con ampie velature. Temperatura: 15.9 °C; umidità 78%; pressione 1016 hPa.

Vento: 4.7 m/s da NE (48°), raffiche fino a 5.6 m/s.

Precipitazioni attese: 0 mm.

Visibilità: 10 km.

Mezza mattinata (09:00)

Condizione: parzialmente nuvoloso ; cieli più sereni rispetto alle ore precedenti.

; cieli più sereni rispetto alle ore precedenti. Temperatura: 17.8 °C (picco mattutino); umidità 70%; pressione 1016 hPa.

Vento: debole, 0.9 m/s da SSE (157°), raffiche fino a 1.9 m/s.

Precipitazioni attese: 0 mm, cielo generalmente asciutto.

Visibilità: 10 km.

Mezzogiorno (12:00)

Condizione: pioggia leggera in aumento .

. Temperatura: 16.6 °C; umidità 79%; pressione 1016 hPa.

Vento: 3.2 m/s da S (174°), raffiche fino a 4.0 m/s.

Precipitazioni: circa 0.65 mm nelle 3 ore precedenti.

nelle 3 ore precedenti. Probabilità di pioggia: moderata (pop ≈ 56%).

Visibilità: 10 km.

Primo pomeriggio (15:00)

Condizione: pioggia forte / rovesci intensi .

. Temperatura: 12.9 °C (rapida diminuzione rispetto al mattino); umidità 92%; pressione 1016 hPa.

Vento: 3.7 m/s da ENE (70°), raffiche fino a 5.3 m/s.

Precipitazioni: 12.83 mm nelle 3 ore — momento di maggiore intensità.

nelle 3 ore — momento di maggiore intensità. Visibilità: ridotta a circa 4.9 km a causa della pioggia.

a causa della pioggia. Note: possibili temporanei disagi alla viabilità e locali allagamenti in punti critici.

Tardo pomeriggio (18:00)

Condizione: pioggia moderata in attenuazione .

. Temperatura: 13.1 °C; umidità 88%; pressione 1017 hPa.

Vento: 1.8 m/s da NE (51°), raffiche fino a 4.0 m/s.

Precipitazioni: circa 4.3 mm nelle 3 ore.

nelle 3 ore. Visibilità: 10 km.

Sera (21:00)

Condizione: pioggia leggera residua e cielo parzialmente nuvoloso.

e cielo parzialmente nuvoloso. Temperatura: 13.0 °C; umidità 79%; pressione 1018 hPa.

Vento: 2.2 m/s da NE (42°), raffiche fino a 2.2 m/s.

Precipitazioni: circa 0.23 mm nelle 3 ore.

nelle 3 ore. Visibilità: 10 km.

Riepilogo del giorno

In sintesi, Gela vivrà una giornata con temperature tra circa 12 °C e 18 °C e venti generalmente deboli-moderati da NE/S.

e venti generalmente deboli-moderati da NE/S. Il momento critico è il primo pomeriggio, con pioggia forte (≈12.8 mm) e visibilità notevolmente ridotta: è consigliabile prestare attenzione alla circolazione stradale e avere a portata di mano ombrello o impermeabile.

e visibilità notevolmente ridotta: è consigliabile prestare attenzione alla circolazione stradale e avere a portata di mano ombrello o impermeabile. Mattinata più asciutta e localmente più mite intorno alle 09:00; instabilità in aumento da mezzogiorno fino a tarda serata con precipitazioni in esaurimento verso la notte.

Consiglio pratico: se dovete viaggiare tra le 12:00 e le 18:00 pianificate tempi aggiuntivi e guidate con prudenza. Continueremo a monitorare gli aggiornamenti; eventuali variazioni saranno comunicate per tempo.