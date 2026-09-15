Gela: previsioni meteo per il 16 settembre 2026 — giornata prevalentemente serena
Gela, 16 settembre 2026: cielo sereno o con poche nubi, venti deboli e temperature intorno ai 22-28 °C. Dettaglio orario.
L'atmosfera a Gela si prepara a una giornata stabile: poche nubi e assenza di pioggia caratterizzeranno le prossime 24 ore. Leggi il dettaglio orario per organizzare al meglio attività all'aperto e spostamenti.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00): cielo sereno con temperatura intorno a 22.1 °C e umidità sul 68%. Pressione stabile a 1016 hPa. Vento debole da nord-est, circa 2.9 m/s con raffiche fino a 2.6 m/s. Probabilità di pioggia: 0% (0 mm).
Prima mattina (03:00): cielo sereno persiste; temperatura leggermente più bassa, circa 22.0 °C, umidità 65%. Vento molto debole da nord-est a 2.4 m/s. Visibilità buona (10 km). Pioggia assente.
Mattina (06:00): cielo sereno con temperatura in lieve aumento a 23.5 °C e umidità 64%. Dew point intorno a 16 °C, sensazione di fresco al risveglio. Vento debole da nord-est intorno a 2.6 m/s; precipitazioni assenti.
Mezza mattinata (09:00): cielo sereno e termometro che sale a circa 27.2 °C; umidità in calo al 55%. Pressione intorno a 1017 hPa. Vento ruota e si indebolisce (1.8 m/s) da sud-ovest; nessuna pioggia prevista.
Mezzogiorno (12:00): cielo sereno con temperatura intorno a 27.6 °C e umidità 58%. Sensazione di caldo moderato (feels like ~28.8 °C). Vento da sud-ovest a 5.1 m/s con raffiche fino a 4.3 m/s. Piogge: 0 mm.
Primo pomeriggio (15:00): cielo sereno (velato al massimo, nubi minime) e temperatura massima prevista sui 28.0 °C; umidità intorno al 60%. Vento moderato da sud-sud-ovest a 3.7 m/s con raffiche fino a 3.5 m/s. Nessuna precipitazione attesa.
Tardo pomeriggio (18:00): poche nuvole e calo termico a circa 25.4 °C; umidità 61% e pressione 1017 hPa. Vento debole da ovest-sud-ovest a 2.1 m/s. Tempo asciutto, pioggia assente.
Sera (21:00): cielo sereno con temperatura intorno a 23.8 °C e umidità 63%. Vento molto debole da ovest-sud-ovest intorno a 1.7 m/s; condizioni tranquille per attività serali all'aperto. Probabilità di pioggia: 0%.
Riepilogo del giorno
Gela vivrà il 16 settembre 2026 una giornata prevalentemente serena, con temperature tra circa 22 °C di notte e picchi intorno a 28 °C nel pomeriggio. Venti generalmente deboli, con un rinforzo temporaneo da sud-ovest a mezzogiorno. Nessuna precipitazione prevista: giornata ideale per attività all'aperto, con attenzione al caldo nelle ore centrali.