Gela - Previsioni meteo per il 1 marzo 2026: giornata mite e variabile

Gela, 1 marzo 2026: nottata coperta ma mattina più asciutta; vento debole e temperature intorno ai 13-15°C. Dettaglio orario.

La giornata meteorologica prevista per Gela il 1 marzo 2026 si presenta tranquilla ma con alcuni cambiamenti nel corso delle ore: una nottata inizialmente coperta lascerà spazio a fasi più soleggiate durante la mattina, mentre la sera ritorneranno nubi sparse.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) – cielo coperto, temperature intorno a 12,8 °C. Umidità elevata (82%) e pressione atmosferica sui 1024 hPa. Venti deboli dai quadranti nord-orientali a circa 1,8 m/s (raffiche fino a 1,75 m/s). Probabilità di precipitazioni trascurabile (0%), precipitazioni attese 0 mm.

Prima mattina (03:00) – nubi sparse, temperatura in lieve calo a 12,5 °C. Umidità al 84% e pressione stabile a 1024 hPa. Vento debole da nord-est intorno a 2,2 m/s (raffiche 2,05 m/s). Visibilità buona; tempo asciutto.

Mattina (06:00) – nubi sparse, fresco con 12,2 °C e umidità al 85%. Pressione in lieve aumento a 1025 hPa. Vento moderatamente debole da nord-est attorno a 2,4 m/s. Cieli aperti a tratti, nessuna precipitazione prevista.

Mezza mattinata (09:00) – cielo sereno, aumento delle temperature fino a 14,6 °C. Umidità scende al 74%; pressione 1026 hPa. Vento debole meridionale a circa 1,2 m/s. Giornata che si fa più mite e soleggiata nelle ore centrali.

Mezzogiorno (12:00) – cielo sereno, picco termico vicino a 15,4 °C. Umidità al 73% e pressione 1025 hPa. Vento leggero da sud-sud-ovest attorno a 3,2 m/s (raffiche 2,73 m/s). Condizioni stabili e asciutte, ottime per attività all'aperto.

Primo pomeriggio (15:00) – poche nuvole, temperatura intorno a 15,2 °C. Umidità risale al 79%; pressione sempre 1025 hPa. Vento debole-moderato da sud-est a circa 3,1 m/s (raffiche fino a 3,6 m/s). Tempo complessivamente mite e tranquillo.

Tardo pomeriggio (18:00) – nubi sparse, lieve calo termico a 14,3 °C e umidità al 85%. Pressione 1026 hPa. Vento da sud-est a circa 2,9 m/s con raffiche intorno a 4,1 m/s. Nessuna precipitazione attesa; cielo più nuvoloso verso sera.

Sera (21:00) – nubi sparse, temperatura intorno a 14,5 °C e umidità elevata (85%). Pressione in aumento a 1027 hPa. Vento debole dai quadranti sud-orientali a 1,2 m/s (raffiche 1,65 m/s). Condizioni asciutte ma con cielo parzialmente coperto.

Riepilogo del giorno

Per Gela il 1 marzo 2026 si prevede una giornata complessivamente mite e asciutta, con cieli che passano da una nottata coperta a fasi soleggiate tra mattina e primo pomeriggio; i venti rimarranno deboli e le precipitazioni saranno praticamente assenti. Pressione stabile intorno ai 1024–1027 hPa e temperature fra i 12 °C e i 15 °C.