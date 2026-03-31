Gela, previsioni meteo per il 1 aprile 2026: giornata instabile con piogge intermittenti

A Gela il 1 aprile 2026 attesa una giornata variabile: precipitazioni intermittenti e venti deboli-moderati. Dettaglio ora per ora.

La giornata del 1 aprile 2026 a Gela si annuncia instabile: non mancheranno rovesci sparsi e cielo spesso coperto, ma con variazioni d'intensità nel corso delle ore. Leggi il dettaglio orario per pianificare spostamenti e attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) – pioggia leggera e cieli parzialmente nuvolosi. Temperatura intorno a 10.5 °C, umidità 81% e pressione circa 995 hPa. Precipitazioni previste 0.56 mm (probabilità 73%). Vento molto debole da SO a ~1.3 m/s, raffiche fino a 1.8 m/s. Visibilità 10 km.

Prima mattina (03:00) – pioggia leggera intermittente con temperature attorno a 10.9 °C. Precipitazioni 0.33 mm (probabilità 48%). Venti in rinforzo da NO a circa 5.2 m/s, raffiche fino a 6.1 m/s; nuvolosità intorno al 68%.

Mattina (06:00) – Cielo nuvoloso con pioggia leggera e temperatura intorno a 11.2 °C (sensazione termica ~10.5 °C). Pioggia stimata 0.48 mm (probabilità 56%). Vento debole da NO a 2.0 m/s, raffiche fino a 3.8 m/s; nuvolosità sull'80%.

Mezza mattinata (09:00) – Tendenza a parziale attenuazione della pioggia ma condizioni ancora instabili. Temperatura 13.0 °C, precipitazioni 0.12 mm (probabilità 20%). Venti da ESE a 3.8 m/s, raffiche fino a 4.3 m/s; nuvolosità intorno al 74%.

Mezzogiorno (12:00) – Cieli variabili con pioggia leggera intermittente. Temperatura massima prevista intorno a 13.7 °C, pioggia 0.52 mm (probabilità 67%). Vento da SE sui 3.0 m/s, raffiche intorno a 3.9 m/s; nuvolosità 65%.

Primo pomeriggio (15:00) – Aumento dell'instabilità con pioggia più insistente: accumulo previsto 1.72 mm nelle tre ore (probabilità 100%). Temperatura ~13.7 °C. Vento da NO a 3.9 m/s, raffiche modeste; cielo per lo più coperto.

Tardo pomeriggio (18:00) – pioggia leggera continua e copertura nuvolosa estesa. Temperatura intorno a 12.9 °C, precipitazioni 0.97 mm (probabilità 100%). Vento da NE a 3.5 m/s, raffiche fino a 4.9 m/s; nuvolosità 87%.

Sera (21:00) – Residui rovesci e cielo molto nuvoloso. Temperatura sui 11.4 °C, pioggia modesta 0.20 mm (probabilità 36%). Vento da NE a circa 3.2 m/s, raffiche fino a 5.3 m/s; copertura nuvolosa completa e visibilità 10 km.

Riepilogo del giorno

Giornata complessivamente instabile a Gela il 1 aprile 2026, con precipitazioni intermittenti che risultano più persistenti nel primo pomeriggio e nel tardo pomeriggio. Temperature contenute tra circa 10.5 °C e 13.7 °C; venti generalmente deboli-moderati con direzione variabile. Si consiglia di portare un ombrello e di prestare attenzione alle strade bagnate durante i rovesci pomeridiani.