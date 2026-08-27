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Gela - Previsioni meteo 28 agosto 2026: giornata afosa e cielo sereno con picco di caldo a mezzogiorno

A Gela, 28 agosto 2026: cielo sereno per tutta la giornata, caldo intenso a mezzogiorno e brezze deboli. Dettaglio orario e consigli.

A cura di Meteorologo
27 agosto 2026 15:00
Gela - Previsioni meteo 28 agosto 2026: giornata afosa e cielo sereno con picco di caldo a mezzogiorno -
Meteo
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La giornata di venerdì 28 agosto 2026 a Gela si presenta con cielo sereno e assenza di precipitazioni su tutte le fasce orarie. Aspettatevi notti e prime ore del mattino ancora molto miti e un picco di caldo nelle ore centrali: il sole sarà protagonista.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

  • Condizione: cielo sereno, visibilità 10.000 m.
  • Temperatura: 29,6 °C; umidità 70%; punto di rugiada 21,9 °C.
  • Percezione: feels like 34,1 °C (sera ancora molto calda).
  • Vento: 1,11 m/s da 172° (sud); raffiche fino a 1,22 m/s.
  • Precipitazioni: 0 mm attesi (probabilità 0%).

Prima mattina (03:00)

  • Condizione: cielo sereno.
  • Temperatura: 29,8 °C; umidità 70%; punto di rugiada 21,7 °C.
  • Percezione: feels like 34,5 °C.
  • Vento: 1,43 m/s da 26° (nord-nordest); raffiche 1,56 m/s.
  • Precipitazioni: 0 mm.

Mattina (06:00)

  • Condizione: cielo sereno e ventilazione molto debole.
  • Temperatura: 30,8 °C; umidità 67%; punto di rugiada 21,4 °C.
  • Percezione: feels like 36,2 °C.
  • Vento: 1,16 m/s da 294° (ovest-nordovest); raffiche 1,23 m/s.
  • Precipitazioni: 0 mm.

Mezza mattinata (09:00)

  • Condizione: cielo sereno, soleggiamento pieno.
  • Temperatura: 36,8 °C; umidità 58%; punto di rugiada 20,1 °C.
  • Percezione: feels like 43,8 °C — attenzione al forte disagio da calore.
  • Vento: 2,55 m/s da 241° (ovest-sudovest); raffiche fino a 2,48 m/s.
  • Precipitazioni: 0 mm.

Mezzogiorno (12:00)

  • Condizione: cielo sereno, picco termico della giornata.
  • Temperatura: 37,3 °C; umidità 63%; punto di rugiada 21,6 °C.
  • Percezione: feels like 44,3 °C — elevato rischio di stress da calore per soggetti sensibili.
  • Vento: 5,39 m/s da 233° (sud-sudovest); raffiche fino a 6,01 m/s.
  • Precipitazioni: 0 mm.

Primo pomeriggio (15:00)

  • Condizione: cielo sereno.
  • Temperatura: 35,9 °C; umidità 68%; punto di rugiada 22,6 °C.
  • Percezione: feels like 42,9 °C.
  • Vento: 3,97 m/s da 233° (sud-sudovest); raffiche 4,66 m/s.
  • Precipitazioni: 0 mm.

Tardo pomeriggio (18:00)

  • Condizione: cielo sereno con calo graduale delle temperature.
  • Temperatura: 32,3 °C; umidità 78%; punto di rugiada 24,0 °C.
  • Percezione: feels like 39,3 °C.
  • Vento: 0,61 m/s da 258° (ovest); raffiche 0,85 m/s.
  • Precipitazioni: 0 mm.

Sera (21:00)

  • Condizione: cielo sereno, nottata molto mite.
  • Temperatura: 28,5 °C; umidità 73%; punto di rugiada 22,7 °C.
  • Percezione: feels like 32,1 °C.
  • Vento: 0,49 m/s da 341° (nord-nordovest); raffiche 0,94 m/s.
  • Precipitazioni: 0 mm.

Riepilogo del giorno

Gela, 28 agosto 2026: giornata prevalentemente soleggiata e afosa, senza precipitazioni attese. Massime intorno a 37 °C con sensazione termica che può superare i 44 °C a mezzogiorno; ventilazione generalmente debole, temporaneamente più sostenuta a metà giornata. Consigli: idratarsi, limitare l'esposizione nelle ore centrali e prestare attenzione alle categorie più vulnerabili.

Previsioni meteo 28 agosto 2026

00:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +29.6° (perc. +34.1°)
Precip. -
Vento 1.1 S (max 1.2)
Umidità 70%
03:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +29.8° (perc. +34.5°)
Precip. -
Vento 1.4 NE (max 1.6)
Umidità 70%
06:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +30.8° (perc. +36.2°)
Precip. -
Vento 1.2 NO (max 1.2)
Umidità 67%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +36.8° (perc. +43.8°)
Precip. -
Vento 2.6 SO (max 2.5)
Umidità 58%
12:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +37.3° (perc. +44.3°)
Precip. -
Vento 5.4 SO (max 6.0)
Umidità 63%
15:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +35.9° (perc. +42.9°)
Precip. -
Vento 4.0 SO (max 4.7)
Umidità 68%
18:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +32.3° (perc. +39.3°)
Precip. -
Vento 0.6 O (max 0.9)
Umidità 78%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +28.5° (perc. +32.1°)
Precip. -
Vento 0.5 N (max 0.9)
Umidità 73%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +28.2° (perc. +31.2°)
Precip. -
Vento 3.1 O (max 3.2)
Umidità 71%
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