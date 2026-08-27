Gela - Previsioni meteo 28 agosto 2026: giornata afosa e cielo sereno con picco di caldo a mezzogiorno

A Gela, 28 agosto 2026: cielo sereno per tutta la giornata, caldo intenso a mezzogiorno e brezze deboli. Dettaglio orario e consigli.

La giornata di venerdì 28 agosto 2026 a Gela si presenta con cielo sereno e assenza di precipitazioni su tutte le fasce orarie. Aspettatevi notti e prime ore del mattino ancora molto miti e un picco di caldo nelle ore centrali: il sole sarà protagonista.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

Condizione: cielo sereno , visibilità 10.000 m.

, visibilità 10.000 m. Temperatura: 29,6 °C ; umidità 70%; punto di rugiada 21,9 °C.

; umidità 70%; punto di rugiada 21,9 °C. Percezione: feels like 34,1 °C (sera ancora molto calda).

Vento: 1,11 m/s da 172° (sud); raffiche fino a 1,22 m/s.

Precipitazioni: 0 mm attesi (probabilità 0%).

Prima mattina (03:00)

Condizione: cielo sereno .

. Temperatura: 29,8 °C ; umidità 70%; punto di rugiada 21,7 °C.

; umidità 70%; punto di rugiada 21,7 °C. Percezione: feels like 34,5 °C.

Vento: 1,43 m/s da 26° (nord-nordest); raffiche 1,56 m/s.

Precipitazioni: 0 mm.

Mattina (06:00)

Condizione: cielo sereno e ventilazione molto debole.

e ventilazione molto debole. Temperatura: 30,8 °C ; umidità 67%; punto di rugiada 21,4 °C.

; umidità 67%; punto di rugiada 21,4 °C. Percezione: feels like 36,2 °C.

Vento: 1,16 m/s da 294° (ovest-nordovest); raffiche 1,23 m/s.

Precipitazioni: 0 mm.

Mezza mattinata (09:00)

Condizione: cielo sereno , soleggiamento pieno.

, soleggiamento pieno. Temperatura: 36,8 °C ; umidità 58%; punto di rugiada 20,1 °C.

; umidità 58%; punto di rugiada 20,1 °C. Percezione: feels like 43,8 °C — attenzione al forte disagio da calore.

Vento: 2,55 m/s da 241° (ovest-sudovest); raffiche fino a 2,48 m/s.

Precipitazioni: 0 mm.

Mezzogiorno (12:00)

Condizione: cielo sereno , picco termico della giornata.

, picco termico della giornata. Temperatura: 37,3 °C ; umidità 63%; punto di rugiada 21,6 °C.

; umidità 63%; punto di rugiada 21,6 °C. Percezione: feels like 44,3 °C — elevato rischio di stress da calore per soggetti sensibili.

Vento: 5,39 m/s da 233° (sud-sudovest); raffiche fino a 6,01 m/s.

Precipitazioni: 0 mm.

Primo pomeriggio (15:00)

Condizione: cielo sereno .

. Temperatura: 35,9 °C ; umidità 68%; punto di rugiada 22,6 °C.

; umidità 68%; punto di rugiada 22,6 °C. Percezione: feels like 42,9 °C.

Vento: 3,97 m/s da 233° (sud-sudovest); raffiche 4,66 m/s.

Precipitazioni: 0 mm.

Tardo pomeriggio (18:00)

Condizione: cielo sereno con calo graduale delle temperature.

con calo graduale delle temperature. Temperatura: 32,3 °C ; umidità 78%; punto di rugiada 24,0 °C.

; umidità 78%; punto di rugiada 24,0 °C. Percezione: feels like 39,3 °C.

Vento: 0,61 m/s da 258° (ovest); raffiche 0,85 m/s.

Precipitazioni: 0 mm.

Sera (21:00)

Condizione: cielo sereno , nottata molto mite.

, nottata molto mite. Temperatura: 28,5 °C ; umidità 73%; punto di rugiada 22,7 °C.

; umidità 73%; punto di rugiada 22,7 °C. Percezione: feels like 32,1 °C.

Vento: 0,49 m/s da 341° (nord-nordovest); raffiche 0,94 m/s.

Precipitazioni: 0 mm.

Riepilogo del giorno

Gela, 28 agosto 2026: giornata prevalentemente soleggiata e afosa, senza precipitazioni attese. Massime intorno a 37 °C con sensazione termica che può superare i 44 °C a mezzogiorno; ventilazione generalmente debole, temporaneamente più sostenuta a metà giornata. Consigli: idratarsi, limitare l'esposizione nelle ore centrali e prestare attenzione alle categorie più vulnerabili.