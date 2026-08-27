Gela - Previsioni meteo 28 agosto 2026: giornata afosa e cielo sereno con picco di caldo a mezzogiorno
A Gela, 28 agosto 2026: cielo sereno per tutta la giornata, caldo intenso a mezzogiorno e brezze deboli. Dettaglio orario e consigli.
La giornata di venerdì 28 agosto 2026 a Gela si presenta con cielo sereno e assenza di precipitazioni su tutte le fasce orarie. Aspettatevi notti e prime ore del mattino ancora molto miti e un picco di caldo nelle ore centrali: il sole sarà protagonista.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00)
- Condizione: cielo sereno, visibilità 10.000 m.
- Temperatura: 29,6 °C; umidità 70%; punto di rugiada 21,9 °C.
- Percezione: feels like 34,1 °C (sera ancora molto calda).
- Vento: 1,11 m/s da 172° (sud); raffiche fino a 1,22 m/s.
- Precipitazioni: 0 mm attesi (probabilità 0%).
Prima mattina (03:00)
- Condizione: cielo sereno.
- Temperatura: 29,8 °C; umidità 70%; punto di rugiada 21,7 °C.
- Percezione: feels like 34,5 °C.
- Vento: 1,43 m/s da 26° (nord-nordest); raffiche 1,56 m/s.
- Precipitazioni: 0 mm.
Mattina (06:00)
- Condizione: cielo sereno e ventilazione molto debole.
- Temperatura: 30,8 °C; umidità 67%; punto di rugiada 21,4 °C.
- Percezione: feels like 36,2 °C.
- Vento: 1,16 m/s da 294° (ovest-nordovest); raffiche 1,23 m/s.
- Precipitazioni: 0 mm.
Mezza mattinata (09:00)
- Condizione: cielo sereno, soleggiamento pieno.
- Temperatura: 36,8 °C; umidità 58%; punto di rugiada 20,1 °C.
- Percezione: feels like 43,8 °C — attenzione al forte disagio da calore.
- Vento: 2,55 m/s da 241° (ovest-sudovest); raffiche fino a 2,48 m/s.
- Precipitazioni: 0 mm.
Mezzogiorno (12:00)
- Condizione: cielo sereno, picco termico della giornata.
- Temperatura: 37,3 °C; umidità 63%; punto di rugiada 21,6 °C.
- Percezione: feels like 44,3 °C — elevato rischio di stress da calore per soggetti sensibili.
- Vento: 5,39 m/s da 233° (sud-sudovest); raffiche fino a 6,01 m/s.
- Precipitazioni: 0 mm.
Primo pomeriggio (15:00)
- Condizione: cielo sereno.
- Temperatura: 35,9 °C; umidità 68%; punto di rugiada 22,6 °C.
- Percezione: feels like 42,9 °C.
- Vento: 3,97 m/s da 233° (sud-sudovest); raffiche 4,66 m/s.
- Precipitazioni: 0 mm.
Tardo pomeriggio (18:00)
- Condizione: cielo sereno con calo graduale delle temperature.
- Temperatura: 32,3 °C; umidità 78%; punto di rugiada 24,0 °C.
- Percezione: feels like 39,3 °C.
- Vento: 0,61 m/s da 258° (ovest); raffiche 0,85 m/s.
- Precipitazioni: 0 mm.
Sera (21:00)
- Condizione: cielo sereno, nottata molto mite.
- Temperatura: 28,5 °C; umidità 73%; punto di rugiada 22,7 °C.
- Percezione: feels like 32,1 °C.
- Vento: 0,49 m/s da 341° (nord-nordovest); raffiche 0,94 m/s.
- Precipitazioni: 0 mm.
Riepilogo del giorno
Gela, 28 agosto 2026: giornata prevalentemente soleggiata e afosa, senza precipitazioni attese. Massime intorno a 37 °C con sensazione termica che può superare i 44 °C a mezzogiorno; ventilazione generalmente debole, temporaneamente più sostenuta a metà giornata. Consigli: idratarsi, limitare l'esposizione nelle ore centrali e prestare attenzione alle categorie più vulnerabili.